‘가수 자산 1위’ 박진영, 농구장 딸린 집 공개…두 딸도 등장

MBC ‘전지적참견시점’ 방송화면

MBC ‘전지적참견시점’ 방송화면

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가수 겸 JYP엔터테인먼트 대표 프로듀서 박진영이 농구장을 갖춘 자택과 두 딸과의 일상을 공개한다.18일 방송된 MBC 예능프로그램 ‘전지적 참견 시점’ 말미에는 박진영이 출연하는 다음 회 예고편이 공개됐다.예고편에서 박진영의 매니저는 “하루를 분 단위로 쪼개 스케줄을 진행한다”며 “환갑 때까지 댄스 가수로 최고의 무대를 보여주고 싶다고 해 20년 넘게 하루도 빠짐없이 루틴을 지키고 있다”고 밝혔다.박진영은 아침마다 오일을 섭취하고 발가락 양말을 신는 등 자신만의 건강 관리법을 소개했다. 그는 “다섯 개의 발가락이 따로 움직이면 중심을 잡아준다”며 “똑같이 살아도 훨씬 덜 피곤하다”고 설명했다.집 안에 마련된 운동 공간에서 운동을 마친 뒤에는 농구 코트에서 슈팅 연습을 했다. 이를 지켜본 전현무는 “집에 농구장이 있는 것치고 너무 안 들어간다”고 말해 웃음을 자아냈다.그동안 공개가 드물었던 두 딸과의 일상도 예고됐다. 박진영은 잠에서 깬 두 딸을 안아주며 “최고의 아빠가 되고 싶다”고 말했고, 딸들은 “사랑해”라고 화답했다.이 밖에도 계절마다 옷 두 벌만 입는 생활 습관과 직접 ‘인공 가르마’를 만드는 모습 등 박진영의 자기관리 비결이 공개될 예정이다.박진영의 일상은 오는 25일 오후 11시 10분 방송되는 MBC ‘전지적 참견 시점’에서 확인할 수 있다.온라인뉴스부