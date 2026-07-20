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후지산 하산하던 3명 심정지…그 자리에 김지혜도 있었다

입력 :2026-07-20 10:49:30
수정 :2026-07-20 10:50:51
코미디언 김지혜가 일본 후지산 등반에 도전하는 과정을 생생히 전했다. 김지혜 인스타그램 캡처
코미디언 김지혜가 일본 후지산 등반에 도전하는 과정을 생생히 전했다. 김지혜 인스타그램 캡처


코미디언 김지혜가 일본 후지산 등반에 도전하는 과정을 생생히 전했다.

김지혜는 20일 자신의 인스타그램에 후지산 등반 과정을 공개하며 “관악산 한 번 가 본 내가 후지산이라니”라며 “까불어서 죄송하다. 무사히 마무리돼 감사하다”고 밝혔다.

그는 “하산길에 심정지 오시는 분들을 보니 그냥 보통 산이 아니다”라며 “딸과 소중한 경험(을 해) 감사하다”고 말했다.

김지혜는 글과 함께 올린 사진 및 동영상에서 휴대용 산소통을 대며 등산을 이어가는 모습을 공개했다.

그러면서 “인생에 에피소드 추가”라며 “과정을 즐기는 게 진정한 행복”이라고 덧붙였다.

한편 김지혜는 박준형과 2005년 결혼해 슬하에 두 딸을 두고 있다.

온라인뉴스부
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