김영철 “수박 자르듯 뇌 열어야 할 수도” 충격 고백

유튜브 채널 ‘김영철 오리지널’

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[ 내안의 AI 본성 분석 : UNMASK ] "기사를 읽는 동안 깨어난 당신의 숨겨진 페르소나를 AI가 스캔합니다." 기사 반응 MBTI 확인 Q. 기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요. 김영철이 뇌 검사를 받은 주요 이유는? 뇌에 작은 혹이 있다고 들어서 두통이 심해서

방송인 김영철이 뇌에 작은 혹이 있다고 고백했다.17일 유튜브 채널 ‘김영철 오리지널’에는 ‘김영철 눈물 흘린 충격적 건강검진 결과는?(수면 내시경, 뇌CT)’이라는 제목의 영상이 공개됐다.영상에서 김영철은 종합건강검진을 위해 병원을 찾았다. 그는 “병원 검사는 항상 긴장된다”고 솔직한 심정을 밝혔다.검진에 앞서 김영철은 “병원에 오면 늘 긴장된다”며 “뇌에 작은 혹이 있다고 들었다. 혈관에 조그마한 종기 같은 것”이라고 털어놨다.이어 “점점 커지면 ‘수박 자르듯이 뇌를 열어 종기를 제거해야 한다’는 설명을 들은 적이 있다”며 “그래서 이번에는 뇌 검사를 꼭 받아보기로 했다”고 밝혔다.이날 김영철은 뇌 CT를 비롯해 혈액검사, 심전도, 운동부하검사, 초음파, 수면 내시경 등 다양한 검진을 진행했다.다행히 검사 결과는 양호했다. 담당 의사는 “내장지방이 조금 있는 편이다. 지금 상태가 계속되면 당뇨가 올 수 있으니 관리가 필요하다”고 조언했다. 이어 “술을 마시는 사람치고는 건강 상태가 나쁘지 않다”며 “궤양이나 다른 큰 질환도 보이지 않는다. 50대 초반 남성 기준으로도 전반적인 몸 상태가 표준 이상”이라고 전했다.이에 김영철은 안도한 표정을 지으며 건강 관리의 중요성을 다시 한번 되새겼다.온라인뉴스부