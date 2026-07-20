‘더 글로리’ 연진이 딸, 폭풍성장 근황…잘 자란 ‘정변의 정석’

사진=넷플릭스 ‘더 글로리’, 오지율 인스타그램 캡처

사진=유튜브 ‘빠더너스’ 캡처

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사진=오지율 인스타그램 캡처

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넷플릭스 시리즈 ‘더 글로리’에서 박연진의 딸 하예솔 역을 맡아 대중의 눈도장을 찍었던 아역 배우 오지율이 훌쩍 자란 근황을 전했다.최근 유튜브 채널 ‘빠더너스’에 공개된 ‘기세로 다 씹어먹는 맑눈광 퀸 조여정 유튜브 적응시켜 주기 | 입금 바랍니다 EP8(완결) 조여정’ 영상에는 오지율이 출연했다. 해당 콘텐츠는 방송인 문상훈이 진행하는 페이크 다큐 형식의 예능 프로그램이다.이날 게스트로 출연한 조여정은 “13살 조카와 친해지고 싶다. 예전에는 ‘이모 좋다’고 했는데 요즘은 사춘기가 온 것처럼 낯을 가린다”며 고민을 털어놓았다. 이 과정에서 조카 역으로 등장한 오지율은 과거 ‘더 글로리’ 시절보다 한층 성장한 모습으로 등장했다. 영상에는 ‘더 글로리’에서 오지율의 극 중 아버지 하도영 역을 맡아 명연기를 펼쳤던 배우 정성일도 함께 출연해 훈훈함을 더했다.오지율은 어린 시절과 다름없는 또렷한 이목구비와 귀여운 매력을 그대로 간직한 채 훌쩍 자란 모습으로 정변의 정석을 보여줬다. ‘더 글로리’ 시리즈가 공개된 지 3년이 지난 시점에서 작품을 함께한 배우들과 함께 성장한 모습으로 등장해 대중에게 반가움을 안겼다.한편 오지율은 ‘더 글로리’를 비롯해 ENA 드라마 ‘이상한 변호사 우영우’, tvN 드라마 ‘마인’ 등에 출연하며 배우로 성장해 나가고 있다.강경민 기자