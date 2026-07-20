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딘딘, 또 소신 발언 “입사 2달 만에 반차? 정신 해이해”

입력 :2026-07-20 16:50:51
수정 :2026-07-20 16:50:51
사진=KBS 2TV ‘1박 2일’ 캡처
사진=KBS 2TV ‘1박 2일’ 캡처


가수 딘딘이 방송 중 신입 사원의 반차 사용을 두고 소신 발언을 했다.

딘딘은 지난 19일 방송된 KBS 2TV 예능프로그램 ‘1박 2일’에서 멤버들과 함께 하계 워크숍에 참여했다. 이날 방송에서 제작진은 팀별 워크숍 성적에 따라 추첨 볼을 지급하며, 경품에 당첨된 이에게는 다음 날 일정을 모두 패스할 수 있는 반차 사용권을 부여하겠다고 공지했다.

이 같은 소식이 전해지자 최근 새 멤버로 합류한 배우 이기택 또한 관심을 보였다. 이를 포착한 딘딘은 “야 기택아. 입사한 지 두 달 만에 반차 쓰면 너”라며 즉각 불만을 제기했다. 이기택이 “(반차에) 욕심 없다”고 선을 그었음에도 불구하고 딘딘은 “정신이 해이하다”며 질타를 이어갔다.

사진=KBS 2TV ‘1박 2일’ 캡처
사진=KBS 2TV ‘1박 2일’ 캡처


사진=KBS 2TV ‘1박 2일’ 캡처
사진=KBS 2TV ‘1박 2일’ 캡처


이어 딘딘은 “신입이 들어온 지 한 달 좀 넘었는데 반차 쓰는 건 좀 아니지 않냐”며 직장 내 연차 및 반차 사용에 대한 의견을 제시했다. 현실 직장 상사 같은 그의 모습은 현장에 웃음을 안겼다. 배우 이기택은 지난 6월 ‘1박 2일’의 새 멤버로 합류했다.

한편 딘딘은 앞서 다양한 예능 프로그램에서 거침없는 입담으로 ‘소신 발언’을 이어오며 화제를 모은 바 있다. 과거 웹예능 ‘워크맨’에 출연했을 당시 동료 출연자인 이준을 향한 발언이 화제가 되기도 했다.

사진=KBS 2TV ‘1박 2일’ 캡처
사진=KBS 2TV ‘1박 2일’ 캡처


저가형 프랜차이즈 커피 브랜드 아르바이트 체험에 나선 이준이 직원에게 “지금 많이 벌지 않나. 월 1000만 원씩 찍지 않나”라고 발언하자 딘딘은 “연예인들이 이게 문제다. 화폐가치에 대한 개념이 없다. 슈퍼카 타고 다니고, 제니 침대 쓰고 이러니까 정신이 나가서 이렇다”라고 연예인의 현실 감각을 꼬집어 큰 공감을 얻었다.

해당 발언이 온라인상에서 뜨거운 반응을 얻으며 대중에게 뼈 있는 소신을 전하는 방송인으로 각인되기도 했다.

강경민 기자
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