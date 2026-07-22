백일섭, 故 이순재 향한 그리움… “형도 없는데 무슨 골프를”

민지 복귀 알린 날… ‘뉴진스 퇴출’ 다니엘, 의미심장 메시지 “삶이 흐려질 때도”

그룹 뉴진스에 민지가 복귀한다는 사실이 알려진 날 뉴진스에서 퇴출된 다니엘이 의미심장한 메시지를 남겼다. 다니엘은 22일 자신의 인스타그램에 “가끔은 삶이 흐려질 때도 있지만, 빛은 언제나 다시 길을 찾아온다. 그때까지는, 당신도 계속 빛나세요. 언제나 감사한 마음을 담아”라는 글과 함께 사진을 게재했다. 공개된 사진 속에서 캐주얼한 복장의 다니엘은 푸른 하늘과 호수를 배경으로 카메라를 바라보고 있다. 다니엘의 이날 메시지는 뉴진스가 데뷔 4주년을 맞아 민지·하니·해린·혜인 ‘4인 완전체’ 콘텐츠를 공개한 가운데 나와 눈길을 끌고…