기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

스타요즘

백일섭, 故 이순재 향한 그리움… “형도 없는데 무슨 골프를”

입력 :2026-07-22 12:55:51
수정 :2026-07-22 12:55:51
배우 백일섭.
배우 백일섭.


배우 백일섭이 지난해 별세한 고(故) 이순재를 향한 그리움을 드러냈다.

21일 방송된 SBS ‘동상이몽 시즌2-너는 내 운명’에 스페셜MC로 출연한 백일섭은 ‘꽃할배’ 멤버 중 가장 자주 만나는 사람을 묻는 말에 “순재 형 돌아가시기 전에는 우리끼리 자주 만났다”고 답했다.

이어 “순재 형이 가시니까 골프 멤버가 없어서 나도 골프가 하기 싫어진다”며 “근형이 형이 골프하자고 하면 ‘순재 형도 없는데 무슨 골프를 하냐’고 한다”고 털어놓았다.

그는 “순재 형과는 굉장히 어렸을 때부터 가깝게 지냈다”며 “가끔 보고 싶다”고 그리운 마음을 표했다.

이순재는 지난해 11월 25일 향년 91세로 별세했다. 고인과 백일섭, 박근형, 이순재는 2013년 tvN ‘꽃보다 할배’를 통해 10·20대의 사랑을 받았다.

온라인뉴스부
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
[ 내안의 AI 본성 분석 :
UNMASK ]
"기사를 읽는 동안 깨어난 당신의 숨겨진 페르소나를 AI가 스캔합니다."
기사 반응 MBTI 확인
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
백일섭이 골프를 하기 싫어하는 이유는?
인기기사
트와이스 미사모, 공항에 뜬 ‘비주얼 여신들’
이채연, ‘사랑스러운 볼 하트’
리센느 원이, 홍보대사 위촉 소감 발표
“마지막 될 것 같다”던 장윤정 모친 신병 확보…구속 송치

“마지막 될 것 같다”던 장윤정 모친 신병 확보…구속 송치
김숙, 세금 독촉장 받았다…“230평 집 날아가게 생겨”

김숙, 세금 독촉장 받았다…“230평 집 날아가게 생겨”
‘동궁’ 남주혁, 4년 만에 입 연 학폭 논란 “1도 안 억울해”

‘동궁’ 남주혁, 4년 만에 입 연 학폭 논란 “1도 안 억울해”
“엄마, 여기 돈 많아!” 10살 아역배우의 ‘놀라운 기지’…큰 피해 막았다

“엄마, 여기 돈 많아!” 10살 아역배우의 ‘놀라운 기지’…큰 피해 막았다
UN 출신 김정훈, 활동 뜸하더니… ‘3살 연하’ 女스타와 뜻밖의 근황

UN 출신 김정훈, 활동 뜸하더니… ‘3살 연하’ 女스타와 뜻밖의 근황
입대 전 미성년자와 성관계한 현역 군인, 징역형 집유

입대 전 미성년자와 성관계한 현역 군인, 징역형 집유
민지 복귀 알린 날… ‘뉴진스 퇴출’ 다니엘, 의미심장 메시지 “삶이 흐려질 때도”

민지 복귀 알린 날… ‘뉴진스 퇴출’ 다니엘, 의미심장 메시지 “삶이 흐려질 때도”
“폭로 막으려면 매출 10% 달라”…박나래 前 매니저, 공갈미수 혐의 구속

“폭로 막으려면 매출 10% 달라”…박나래 前 매니저, 공갈미수 혐의 구속
“파도 휩쓸린 아이 구하고 바람처럼 사라져”…‘의인’ 정체 밝혀졌다

“파도 휩쓸린 아이 구하고 바람처럼 사라져”…‘의인’ 정체 밝혀졌다
인기 클릭
Weekly Best

  1. 16기 영숙, 상철 성관계 폭로→모욕 혐의…결국 벌금형 확정

    16기 영숙, 상철 성관계 폭로→모욕 혐의…결국 벌금형 확정

  2. ‘가슴 성형 1000만원’ 이소라, 안타까운 근황… 제주도 여행서 고통 호소

    ‘가슴 성형 1000만원’ 이소라, 안타까운 근황… 제주도 여행서 고통 호소

  3. 47세 배우 민지영, 암투병 안타까운 근황… 하던 일 중단하고 남편과 한국행

    47세 배우 민지영, 암투병 안타까운 근황… 하던 일 중단하고 남편과 한국행

  4. 가수 임영호, 갑작스러운 사망…여자친구가 전한 부고

    가수 임영호, 갑작스러운 사망…여자친구가 전한 부고

  5. 전원주 “산에서 첫사랑 껴안고 재미보다 파출소 끌려가” 파격 고백

    전원주 “산에서 첫사랑 껴안고 재미보다 파출소 끌려가” 파격 고백
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
‘시선 강탈 레드카펫’ 시사회 빛낸 스타들

‘시선 강탈 레드카펫’ 시사회 빛낸 스타들

할리우드 스타들이 13일(현지시간) 미국 로스앤젤레스 미국감독조합(DGA) 극장에서 열린 애플TV+의 새 오리지널 시리즈 ‘럭키(Luc
톰 크루즈, 숱 없는 흰머리에 불룩 나온 배…비주얼 ‘충격’

톰 크루즈, 숱 없는 흰머리에 불룩 나온 배…비주얼 ‘충격’

톰 크루즈 주연의 새 영화 ‘디거’의 최신 예고편이 공개된 가운데, 비주얼 변신이 화제를 모으고 있다.지난 23일 톰 크루즈는 본인의