[포토] “여신 강림”… ‘군통령’ 설하윤, 과감한 수영복 자태

1 / 3 설하윤 SNS 설하윤 SNS 설하윤 SNS

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[ 내안의 AI 본성 분석 : UNMASK ] "기사를 읽는 동안 깨어난 당신의 숨겨진 페르소나를 AI가 스캔합니다." 기사 반응 MBTI 확인 Q. 기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요. 설하윤이 SNS에서 사용한 문구는? 모닝수영 여름휴가

‘군통령’ 트로트 여신 설하윤이 감탄을 자아내는 수영복 핏으로 여름 휴가지 근황을 공유했다.설하윤은 지난 20일 개인 SNS를 통해 “모닝수영”이라는 짧은 문구와 함께 완벽한 비주얼의 수영장 컷을 공개했다.사진 속 그녀는 화이트＆블랙 도트 패턴의 홀터넥 모노키니를 완벽하게 소화하며 청순함과 섹시함을 넘나드는 반전 매력을 발산했다. 특히 군살이라고는 찾아볼 수 없는 흠잡을 데 없는 복근과 시원하게 뻗은 각선미는 특유의 건강하고 밝은 에너지와 어우러져 독보적인 아우라를 완성했다.이에 팬들은 “비주얼 여신 강림”, “군통령 클래스는 다르다”라며 뜨거운 호응을 보냈다.지난 2016년 트로트계에 데뷔해 ‘눌러주세요’ 등의 히트곡을 낸 설하윤은 지난 6월 감성적인 신곡 ‘가슴 아픈 말 하지마’를 선보이며 다방면에서 왕성한 활동을 이어가고 있다.온라인뉴스부