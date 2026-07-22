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[포토] “여신 강림”… ‘군통령’ 설하윤, 과감한 수영복 자태

입력 :2026-07-22 14:24:04
수정 :2026-07-22 14:24:04
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‘군통령’ 트로트 여신 설하윤이 감탄을 자아내는 수영복 핏으로 여름 휴가지 근황을 공유했다.

설하윤은 지난 20일 개인 SNS를 통해 “모닝수영”이라는 짧은 문구와 함께 완벽한 비주얼의 수영장 컷을 공개했다.

사진 속 그녀는 화이트＆블랙 도트 패턴의 홀터넥 모노키니를 완벽하게 소화하며 청순함과 섹시함을 넘나드는 반전 매력을 발산했다. 특히 군살이라고는 찾아볼 수 없는 흠잡을 데 없는 복근과 시원하게 뻗은 각선미는 특유의 건강하고 밝은 에너지와 어우러져 독보적인 아우라를 완성했다.

이에 팬들은 “비주얼 여신 강림”, “군통령 클래스는 다르다”라며 뜨거운 호응을 보냈다.

지난 2016년 트로트계에 데뷔해 ‘눌러주세요’ 등의 히트곡을 낸 설하윤은 지난 6월 감성적인 신곡 ‘가슴 아픈 말 하지마’를 선보이며 다방면에서 왕성한 활동을 이어가고 있다.

온라인뉴스부
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