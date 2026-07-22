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우지원 딸 우서윤, 미스코리아 대회 이후 근황…모델 같은 일상

입력 :2026-07-22 15:12:27
수정 :2026-07-22 15:12:27
사진=우서윤 인스타그램 캡처
사진=우서윤 인스타그램 캡처


국가대표 농구 선수 출신 우지원의 딸 우서윤이 미스코리아 대회 이후 일상을 공개했다.

우서윤은 지난 21일 자신의 인스타그램에 별다른 멘트 없이 여러 장의 사진을 게재했다. 공개된 사진 속 그는 깔끔한 흰색 셔츠에 숏팬츠 차림으로 모델 같은 비주얼로 포즈를 취하고 있다.

그는 긴 웨이브 헤어스타일에 내추럴한 메이크업으로 세련된 매력을 발산했다. 그는 90년대 대표 미남 농구 선수인 우지원을 쏙 빼닮은 또렷한 이목구비와 175cm의 큰 키로 우월한 유전자를 증명했다.

사진=우서윤 인스타그램 캡처
사진=우서윤 인스타그램 캡처


사진=우서윤 인스타그램 캡처
사진=우서윤 인스타그램 캡처


앞서 우서윤은 ‘2026 미스 서울·경기·인천 선발 대회’에 출전해 ‘선’과 협찬사상을 동시에 거머쥐며 2관왕의 영예를 안았다.

2003년생으로 올해 23세를 맞이한 우서윤은 미국 명문 대학인 터프츠대학교(Tufts University)에서 미술을 전공했다. 그는 지난 3월 방영된 tvN STORY·E채널 예능 프로그램 ‘내 새끼의 연애2’에 출연해 화제가 된 바 있다.

강경민 기자
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