‘90년생’ 박환희, 15살 중학생 아들 공개 “자랑이다”

배우 박환희가 아들과의 일상을 소셜미디어(SNS)를 통해 공유했다. 인스타그램 캡처

배우 박환희가 아들과의 일상을 소셜미디어(SNS)를 통해 공유했다. 인스타그램 캡처

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

[ 내안의 AI 본성 분석 : UNMASK ] "기사를 읽는 동안 깨어난 당신의 숨겨진 페르소나를 AI가 스캔합니다." 기사 반응 MBTI 확인 Q. 기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요. 박환희가 아들에 대해 표현한 평가는? 인생의 가장 큰 자랑 평범한 아이

배우 박환희(35)가 중학생 아들을 두고 “내 인생의 큰 자랑”이라고 밝혔다.박환희는 지난 21일 자신의 소셜미디어(SNS)를 통해 팬들의 질문을 받고 답하는 시간을 가졌다.한 팬이 “아들이 있어요?”라고 질문하자, 박환희는 “네. 제 인생의 가장 큰 자랑이에요. 15살인데 벌써도 아주 멋진 사람이에요”라고 답했다.앞서도 박환희는 SNS에 아들의 사진을 올리며 “나의 영원한 아기, 나의 영원한 처음! 나의 영원한 최고!”라고 애정을 드러낸 바 있다.박환희는 1990년생으로 만 35세다.그는 지난 2011년 가수 빌스택스와 결혼해 2012년 득남했으나, 2013년 이혼했다.현재 양육권은 빌스택스에게 있는 것으로 알려졌다.한편 박환희는 2015년 KBS2 ‘후아유-학교 2015’로 데뷔했다.KBS2 ‘태양의 후예’에서 간호사로 등장하며 대중들에게 얼굴을 알렸다.지난해 드라마 ‘미지의 서울’, ‘UDT: 우리 동네 특공대’ 등에 출연했다.온라인뉴스부