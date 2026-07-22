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‘90년생’ 박환희, 15살 중학생 아들 공개 “자랑이다”

입력 :2026-07-22 21:07:08
수정 :2026-07-22 21:07:08
배우 박환희가 아들과의 일상을 소셜미디어(SNS)를 통해 공유했다. 인스타그램 캡처
배우 박환희가 아들과의 일상을 소셜미디어(SNS)를 통해 공유했다. 인스타그램 캡처


배우 박환희(35)가 중학생 아들을 두고 “내 인생의 큰 자랑”이라고 밝혔다.

박환희는 지난 21일 자신의 소셜미디어(SNS)를 통해 팬들의 질문을 받고 답하는 시간을 가졌다.

한 팬이 “아들이 있어요?”라고 질문하자, 박환희는 “네. 제 인생의 가장 큰 자랑이에요. 15살인데 벌써도 아주 멋진 사람이에요”라고 답했다.

앞서도 박환희는 SNS에 아들의 사진을 올리며 “나의 영원한 아기, 나의 영원한 처음! 나의 영원한 최고!”라고 애정을 드러낸 바 있다.

배우 박환희가 아들과의 일상을 소셜미디어(SNS)를 통해 공유했다. 인스타그램 캡처
배우 박환희가 아들과의 일상을 소셜미디어(SNS)를 통해 공유했다. 인스타그램 캡처


박환희는 1990년생으로 만 35세다.

그는 지난 2011년 가수 빌스택스와 결혼해 2012년 득남했으나, 2013년 이혼했다.

현재 양육권은 빌스택스에게 있는 것으로 알려졌다.

한편 박환희는 2015년 KBS2 ‘후아유-학교 2015’로 데뷔했다.

KBS2 ‘태양의 후예’에서 간호사로 등장하며 대중들에게 얼굴을 알렸다.

지난해 드라마 ‘미지의 서울’, ‘UDT: 우리 동네 특공대’ 등에 출연했다.

온라인뉴스부
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