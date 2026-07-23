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온몸 상처에 전신마취까지…“인생 걸었다” 서인영 충격 근황

입력 :2026-07-23 06:46:32
수정 :2026-07-23 06:46:32
유튜브 채널 ‘개과천선 서인영’
유튜브 채널 ‘개과천선 서인영’


가수 서인영이 워터밤 무대에 서기 위해 전신마취를 하고 지방흡입을 했다고 밝혔다.

22일 유튜브 채널 ‘개과천선 서인영’에는 ‘아빠 몰래 지방흡입했다가 앓아누운 서인영 충격 근황 (온몸에 멍, 연애상담)’이라는 제목의 영상이 게재됐다.

영상에서 제작진은 서인영의 집을 찾아 ”몸이 편찮으시다 들었다“고 했다.

얼굴에 멍이 든 채로 나타난 서인영은 ”지금 예뻐지려고 완전 노력하고 있다. 피부가 좋아지는 부스터 주사를 맞았다“고 말했다.

서인영은 또 “지방흡입을 했다. 심하게 다이어트를 하는데도 팔뚝살이 안 빠지는 거다. 지금 멍이 빠지고 있다. 워터밤까지는 확실히 예뻐질 거다”고 전했다.

제작진이 “워터밤 때문에 이렇게 하냐”라고 묻자 서인영은 “당연하다. 내 인생을 걸었다. 내 돈 내 산이다. 출연료를 다 썼다”고 강조했다.

서인영은 팔 흔드는 것을 어려워했지만 ”뭔가 정리가 됐다. 뒷살이 있었는데 이제는 없다“라고 만족스러워했다.

제작진이 “전신마취 해야 하는 거 아니냐”고 묻자 서인영은 “맞다. (수술을) 오래 하다 보니. 생각보다 (지방을) 많이 뺐다. 그래도 코 다섯 번 할 때랑 (비교하면) 이 정도는 껌”이라고 말했다.

온라인뉴스부
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