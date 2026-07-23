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‘얼짱’ 유혜주, 둘째 낳자마자 “유튜브 중단”…안타까운 소식

입력 :2026-07-23 09:33:16
수정 :2026-07-23 09:33:16
‘얼짱시대’ 출신 인플루언서 유혜주(사진 왼쪽)가 유튜브 활동을 잠시 중단한다. 유혜주는 최근 둘째 아들을 출산하며 두 아이의 엄마가 됐다. 유혜주 인스타그램 캡처
‘얼짱시대’ 출신 인플루언서 유혜주(사진 왼쪽)가 유튜브 활동을 잠시 중단한다. 유혜주는 최근 둘째 아들을 출산하며 두 아이의 엄마가 됐다. 유혜주 인스타그램 캡처


‘얼짱시대’ 출신 인플루언서 유혜주가 유튜브 활동을 잠시 중단한다.

유혜주는 22일 자신의 유튜브 채널 ‘리쥬라이크’를 통해 “가족들과 함께 서로를 돌보는 시간을 보내기 위해 리쥬라이크 채널은 잠시 쉬어가려고 한다”고 밝혔다.

이어 “8월 3일 업로드하기로 약속드렸던 출산 영상도 부득이하게 일정을 미루게 됐다”며 “준비해둔 영상들은 추후 차차 업로드하겠다”고 했다.

그는 “기다려주신 분들의 양해를 부탁드린다”며 “늘 따뜻한 마음과 응원으로 기다려주셔서 진심으로 감사드린다. 곧 다시 만나겠다”고 말했다.

유혜주는 최근 둘째 아들을 출산하며 두 아이의 엄마가 됐다.

최근 영상을 통해 부친의 건강 악화를 전했던 만큼 팬들의 걱정을 자아내고 있다.

유혜주는 과거 코미디TV ‘얼짱시대’를 통해 얼굴을 알렸으며 111만 구독자를 보유한 ‘리쥬라이크’를 운영하고 있다.

온라인뉴스부
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