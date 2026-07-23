빌리 츠키, 귀여운 줄만 알았더니…‘반전 비키니 몸매’ [SNS★샷]

사진=츠키 인스타그램 캡처

사진=츠키 인스타그램 캡처

사진=츠키 인스타그램 캡처

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

[ 내안의 AI 본성 분석 : UNMASK ] "기사를 읽는 동안 깨어난 당신의 숨겨진 페르소나를 AI가 스캔합니다." 기사 반응 MBTI 확인 Q. 기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요. 츠키가 휴가를 보낸 장소는 어디인가요? 아와지시마 오사카

그룹 ‘빌리(Billlie)’의 멤버 츠키가 휴가지에서 완벽한 비키니 자태를 뽐냈다.츠키는 지난 22일 자신의 인스타그램에 ‘淡路島(아와지시마)’라는 짧은 장소 언급과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속에서 츠키는 일본 효고현에 위치한 아와지시마 섬의 해변을 배경으로 포즈를 취하고 있다. 아와지시마는 일본 효고현에 위치한 섬으로, 츠키의 고향인 오사카에서 차로 약 1시간 30분 거리에 있다.에메랄드빛 비키니 수영복에 롱스커트를 매치해 휴양지 감성을 물씬 풍겼다. 그는 기존의 귀여운 이미지와는 사뭇 다른 성숙하고 고혹적인 분위기와 반전 볼륨 몸매로 시선을 사로잡았다.한편 츠키가 소속된 그룹 빌리는 지난 5월 정규 1집 ‘더 콜렉티브 소울 앤 언컨시어스: 챕터 2(the collective soul and unconscious: chapter two)’를 발매하며 활발한 음악 활동을 펼쳤다.일본 출신인 츠키는 유창한 한국어와 독보적인 캐릭터로 무대뿐 아니라 각종 예능 프로그램에 출연하며 대중의 사랑을 받고 있다.강경민 기자