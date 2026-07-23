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진짜야? 아니야?…스윙스, 범계역 ‘표지판 훼손’에 “내가 했어 미안해” [스타이슈ON]

입력 :2026-07-23 17:10:24
수정 :2026-07-23 17:12:08
사진=스윙스 인스타그램 캡처
사진=스윙스 인스타그램 캡처


래퍼 스윙스가 지하철역 표지판 훼손 사진을 공유하며 자신이 벌인 일이라고 너스레를 떨어 온라인상에서 화제를 모으고 있다.

스윙스는 최근 자신의 인스타그램에 수도권 지하철 4호선 범계역 역사 내에 설치된 표지판이 훼손된 모습을 담은 뉴스 기사 캡처 화면을 업로드했다.

공개된 사진 속에서 해당 표지판은 ‘범계’라는 글자의 일부가 훼손되면서 ‘버거’라는 단어로 재탄생돼 있다. 이를 본 스윙스는 해당 게시물과 함께 “내가 했어 미안해”라는 짧고 위트 있는 문장을 덧붙여 공유했다.

사진=채널A ‘개밥 주는 남자’ 캡처
사진=채널A ‘개밥 주는 남자’ 캡처


스윙스가 실제로 공공 기물을 파손하거나 표지판을 훼손했는지 여부는 알 수 없지만, 이는 인터넷상에서 번진 ‘버거역’ 해프닝을 두고 팬들과 소통하기 위해 던진 농담으로 보인다. 평소 음식을 즐기며 먹방을 선보여 온 스윙스는 자신의 먹방 이미지를 팬들에게 재치 있게 표현한 것으로 풀이된다.

해당 사진은 순식간에 각종 주요 온라인 커뮤니티와 소셜미디어(SNS)를 통해 확산되며 대중에게 큰 웃음을 안겼다.

사진=스윙스 인스타그램 캡처
사진=스윙스 인스타그램 캡처


한편, 스윙스는 본업인 음악 활동에 매진하는 동시에 배우로도 활동 영역을 넓히며 바쁜 나날을 보내고 있다. 최근에는 자신의 레이블인 저스트 뮤직의 송캠프 근황을 전했다.

이와 함께 그는 오는 9월 개봉을 확정한 허영만 화백의 동명 만화 원작 영화 시리즈의 완결판 ‘타짜: 벨제붑의 노래’에 본명인 문지훈으로 전격 출연해 본격적인 스크린 데뷔를 앞두고 있다.

강경민 기자
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