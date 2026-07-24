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박준형, ‘이것’ 잘못 먹었다가 건강 이상 “숨 차고 팔 저려”…안타까운 몸 상태

입력 :2026-07-24 08:24:39
수정 :2026-07-24 09:00:59
유튜브 채널 ‘딘딘은 딘딘’
유튜브 채널 ‘딘딘은 딘딘’


그룹 god 박준형이 비타민D를 과다 복용한 뒤 부정맥 진단을 받았던 경험을 공개하며 무분별한 영양제 섭취를 경고했다.

박준형은 최근 공개된 유튜브 채널 ‘딘딘은 딘딘’에 출연해 코로나19 팬데믹 당시 건강 이상을 겪게 된 과정을 솔직하게 털어놨다.

그는 “방송을 다시 시작하고 언덕을 오르는데 숨이 차고 팔이 저리더라”며 “심장마비가 온 줄 알고 병원에 갔더니 부정맥이라는 진단을 받았다”고 말했다.

원인은 비타민D 과다 복용이었다. 그는 “코로나 때 줄리엔 강이 ‘형 비타민 D3 먹어야 해. 그게 1000iu인데 그거 다섯 개씩 먹어’라고 해서 더 먹어야지 하고 하루에 15000iu씩 먹었다. 피검사를 했더니 보통 사람의 10배로 많다고 하더라”고 말했다.

박준형은 “너무 많이 그렇게 하게 되면 칼슘을 받아들이는 걸 반대로 해 준다고 하더라. 1년 동안 그렇게 먹어서 몸이 망가졌다”라고 말해 팬들을 걱정시켰다.

박준형은 “건강은 멈추면 안 된다”며 “몸에 좋다고 알려진 영양제도 무조건 많이 먹는 것이 아니라 자신의 몸 상태를 확인하고 적정량을 섭취하는 것이 가장 중요하다는 걸 배웠다”고 강조했다.

온라인뉴스부
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