47세 서민정, 20년 전 ‘하이킥’ 모습 그대로…미국 거주 근황 [SNS★샷]

사진=서민정 인스타그램 캡처

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[ 내안의 AI 본성 분석 : UNMASK ] "기사를 읽는 동안 깨어난 당신의 숨겨진 페르소나를 AI가 스캔합니다." 기사 반응 MBTI 확인 Q. 기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요. 서민정이 현재 거주하고 있는 곳은 어디인가? 미국 뉴욕 한국 서울

배우 서민정이 세월을 비껴간 듯한 방부제 미모를 과시하며 오랜만에 근황을 전했다.서민정은 최근 자신의 인스타그램에 “여러분~ 잘 지내시죠? 2026년 지나가는 여름 사진 남겨 봅니다”라는 안부 인사와 함께 여러 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속에서 그가 청순한 분위기의 하늘색 원피스를 착용한 채 야경을 배경으로 환한 미소를 짓고 있는 모습이 담겼다. 또 다른 사진을 통해서는 붉은색 플라워 패턴 원피스와 편안한 하늘색 스트라이프 셔츠 차림으로 포즈를 취하며 일상을 공유했다.사진 속 서민정은 20년 전 출연한 시트콤 ‘거침없이 하이킥’ 당시와 변함없는 외모와 체형으로 세월을 무색하게 했다.현재 미국 뉴욕에 거주하고 있는 그는 근황 사진과 함께 팬들을 향한 소회를 전했다. 그는 “1년이 왜 이리 금방 지나갈까요. 그만큼 나이만 먹는 것 같아요”라며 “이렇게 빠르게 지나가는 시간 동안 늘 기억해 주시고 찾아와 주셔서 너무너무 감사해요”라고 감사의 인사를 건넸다.더불어 지난 11일 생일을 맞은 자신을 잊지 않고 축하의 메시지와 정성이 담긴 그림 선물을 보내 준 팬들에게 거듭 고마움을 표해 훈훈함을 더했다.강경민 기자