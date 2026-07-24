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전원주, 훈남 스태프에 ‘돌발 스킨십’…선우용여 “남자만 보면 그래

입력 :2026-07-24 11:24:51
수정 :2026-07-24 11:24:51
사진=유튜브 ‘순풍 선우용여’ 캡처
사진=유튜브 ‘순풍 선우용여’ 캡처


배우 전원주가 방송 촬영 도중 훈훈한 외모의 남성 스태프를 향해 돌발 스킨십을 선보였다.

지난 23일 배우 선우용여의 유튜브 채널 ‘순풍 선우용여’에는 ‘여운계가 생전에 지은 제주 2000평 집 찾아간 82세 선우용여와 87세 전원주’라는 제목의 영상이 업로드됐다.

공개된 영상 속에서 두 원로 배우는 고(故) 여운계가 생전에 머물렀던 제주도의 2000평 저택을 방문해 추억을 나눴다.

이날 화기애애한 분위기 속에서 식사를 마친 뒤, 현장에 있던 한 남성 스태프가 전원주를 향해 “고소한 커피 드시겠냐”라고 친절하게 물었다. 이에 전원주는 스태프를 바라보며 “잘생겼다”며 곧바로 그의 얼굴을 손으로 다정하게 쓰다듬는 돌발 스킨십을 감행해 현장을 웃음바다로 만들었다.

사진=유튜브 ‘순풍 선우용여’ 캡처
사진=유튜브 ‘순풍 선우용여’ 캡처


사진=유튜브 ‘순풍 선우용여’ 캡처
사진=유튜브 ‘순풍 선우용여’ 캡처


이를 지켜보던 동료 배우 선우용여는 전원주를 향해 웃음을 터뜨리며 “남자만 보면 쓰다듬는다”라고 폭로해 웃음을 더했다. 선우용여의 장난스러운 폭로에 전원주는 지지 않고 “남자들이 내 앞으로 나타나면 만질까 봐 얼굴부터 가린다”라고 재치 있게 받아쳤다.

그는 과거에도 선우용여의 유튜브에 출연해 배우 김영철에 대한 호감을 표하며 “나 혼자 좋아했다. 먹을 거 사서 손에 다 놔주고 그랬다”며 “그러고 손을 한 번 꽉 잡았다”고 말하며 스킨십 상황을 언급하기도 했다. 이를 들은 선우용여는 “징글맞게 왜 이러냐”며 질색하는 표정을 지어 웃음을 자아낸 바 있다.

사진=유튜브 ‘순풍 선우용여’ 캡처
사진=유튜브 ‘순풍 선우용여’ 캡처


전원주는 방송 프로그램과 유튜브 채널 등을 통해 남성을 향한 솔직하고 거침없는 호감을 꾸준히 드러내 왔다.

그는 지난해 연하 남자친구와의 교제를 공개해 화제를 모았다. 당시 ”나보다 5~6살 어린 남자를 만나니까 활력소가 생긴다“며 80대 연하 남자친구의 존재를 밝혔고, 결별 후에도 ”남자가 필요하긴 하다“며 특유의 솔직한 입담을 이어갔다.

강경민 기자
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