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“황신혜가 보여”…딸 이진이, 갈수록 붕어빵 외모 [SNS★샷]

입력 :2026-07-24 16:18:08
수정 :2026-07-24 16:18:08
사진=이진이 인스타그램 캡처
사진=이진이 인스타그램 캡처


배우 황신혜의 딸이자 모델 겸 배우로 활동 중인 이진이가 엄마를 쏙 빼닮은 외모로 이목을 끌었다.

이진이는 지난 23일 자신의 인스타그램에 여름 휴가지에서 여유를 즐기는 여러 장의 사진을 게재했다. 공개된 사진 속에서 그가 탁 트인 바다가 내려다보이는 수영장을 배경으로 여유로운 여름날의 한때를 보내고 있는 모습이 담겼다.

사진 속 이진이는 비키니 수영복 위에 편안한 디자인의 셔츠와 숏팬츠를 매치한 스타일링을 선보였다. 그는 모델 출신다운 군살 없는 늘씬한 몸매를 뽐냈다.

특히 어머니 황신혜를 쏙 빼닮은 이목구비와 분위기가 시선을 사로잡았다.

사진=이진이 인스타그램 캡처
사진=이진이 인스타그램 캡처


사진=이진이 인스타그램 캡처
사진=이진이 인스타그램 캡처


한편 이진이는 황신혜의 딸로 잘 알려져 있다. 2013년 모델 활동을 시작으로 연예계에 발을 들인 그는 2016년부터 배우로 본격적인 활동을 시작했다. 이후 드라마 ‘미스터리 신입생’, ‘멘탈코치 제갈길’, ‘서울 자가에 대기업 다니는 김 부장 이야기’ 등 다수의 작품에 출연했다.

강경민 기자
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