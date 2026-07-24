“차은우 맞아?”…군대서 몰라보게 달라진 ‘벌크업’ 근황

신수아 인스타그램

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그룹 아스트로 멤버 겸 배우 차은우(29·본명 이동민)가 군 복무 중 한층 건장해진 근황을 공개해 화제다.해금 연주자 신수아는 24일 자신의 인스타그램에 “이동민 상병님과 함께”라는 글과 함께 차은우와 찍은 사진을 공개했다.신수아는 “고등학교 1학년 때부터 좋아했는데 정말 ‘자만추’로 같은 무대에 설 수 있어 영광이었다”며 “사진도 함께 찍어주셔서 감사하다. 성덕”이라고 팬심을 드러냈다.공개된 사진 속 차은우는 짧게 자른 머리에 군복을 입고 카메라를 바라보고 있다. 입대 전의 날렵한 이미지보다 얼굴과 체격이 한층 건장해져 듬직한 분위기를 자아냈다.차은우는 지난해 7월 현역으로 입대해 현재 육군 군악대 소속 상병으로 복무하고 있다.한편 차은우는 올해 1월 세금 추징과 관련한 논란에 휩싸였다. 차은우 측은 지난 4월 부과된 세금 약 130억원을 완납했다고 밝혔다.온라인뉴스부