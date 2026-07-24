“제발 좀 꾸며라”…송지효, 스태프 지적에도 또 ‘집게핀’ 헤어 [스타이슈ON]

사진=송지효 유튜브 캡처

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배우 송지효가 주변 스태프들의 거듭된 만류에도 불구하고 또다시 ‘집게핀 사랑’을 드러냈다.지난 23일 공개된 배우 송지효의 유튜브 채널 콘텐츠에는 그가 홀로 여름 캠핑에 나서는 일상이 담겼다. 공개된 영상 속에서 그는 찌는 듯한 더위 속에서 첫 여름 솔로 캠핑에 도전하며 고군분투하는 모습을 보였다.이날 무더운 날씨와 끊임없이 몰려드는 벌레들과 사투를 벌이던 그는 집게핀을 꺼내 머리를 질끈 틀어 올리는 모습을 보였다.앞서 송지효의 유튜브 채널에는 그와 오랜 시간 함께 호흡을 맞춰 온 절친한 헤어, 메이크업, 코디 등 전담 스태프들이 직접 출연해 그의 평소 스타일링을 주제로 거침없는 폭로전을 펼친 바 있다.당시 스태프들은 평소 촬영장이든 외출할 때든 집게핀으로 머리를 대충 편하게 올리고 다니는 그를 향해 “나는 제발 그놈의 집게핀 좀 제발 불태워 버리고 싶다”, “흥신소 시켜서 훔쳐 오라고 하고 싶다” 등 격한 반응을 보였다.헤어 스태프는 “일할 때 하지 말고 집에서 해라. 어디를 갈 때 제발 좀 꾸미고 다니셨으면 좋겠다. 유튜브 촬영 올 때도 예쁘게 다니자”라며 진심 어린 잔소리를 했다.이에 송지효는 “집게핀은 제가 최대한 안 하도록 하겠다. 근데 집게핀을 계속 하지 말라는 얘기는 하지 말아 달라”며 타협안을 제시했다.이러한 영상이 공개된 지 얼마 지나지 않아 송지효는 또다시 집게핀 헤어스타일을 고수하며 탄식을 자아냈다.이와 함께 헤어 스태프는 2021년 송지효의 ‘숏컷 사건’을 언급하기도 했다.그는 “새벽에 ‘머리를 잘랐다’는 문자를 받았는데 장난인 줄 알았다. 그런데 정말 숏컷을 한 채 우리 집으로 왔다”고 당시를 떠올렸다. 이어 “이미 머리가 만신창이라 수습할 상황도 아니었다. 결국 우리 집 화장실에서 다시 머리를 다듬어 줬다. 너무 놀라서 등짝도 한 대 때렸다”고 송지효의 헤어스타일을 담당하며 겪은 고충을 털어놓은 바 있다.강경민 기자