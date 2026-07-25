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‘여배우♥400만 유튜버’ 열애설 터졌다…“진지한 만남” 인정

입력 :2026-07-25 16:44:54
수정 :2026-07-25 16:44:54
배우 권아름과 영화 크리에이터 지무비(본명 나현갑)가 열애 중이다. 권아름·지무비 SNS
배우 권아름과 영화 크리에이터 지무비(본명 나현갑)가 열애 중이다. 권아름·지무비 SNS


배우 권아름이 영화 크리에이터 지무비(본명 나현갑)와 열애 중이다.

24일 연예계에 따르면 권아름의 소속사 루크미디어 관계자는 “권아름이 열애 중인 것이 맞다”며 “예쁘게 봐주시면 좋겠다”고 밝혔다.

앞서 이날 마이데일리는 권아름과 지무비가 오랜 시간 연인으로 진지한 만남을 이어오고 있다고 보도했다.

두 사람은 서로의 소셜미디어(SNS)를 팔로우하며 연애 사실을 숨기지 않고 자연스럽게 공개 열애를 이어가고 있는 것으로 알려졌다.

1996년생인 권아름은 2020년 데뷔해 드라마 ‘미씽: 그들이 있었다2’, ‘조선변호사’, ‘국민사형투표’, ‘열녀박씨 계약결혼뎐’, ‘에스콰이어: 변호사를 꿈꾸는 변호사들’, ‘마지막 썸머’와 영화 ‘신체모음.zip - 악취’ 등 다채로운 장르의 작품에 출연하며 필모그래피를 쌓아가고 있다.

1990년생인 지무비는 권아름보다 6살 연상으로 영화와 드라마 리뷰 콘텐츠를 다루는 유튜브 채널을 운영하며 꾸준히 사랑을 받고 있다. 2017년 개설한 채널 ‘지무비 : G Movie’는 현재 구독자 414만명을 보유하고 있다.

온라인뉴스부
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