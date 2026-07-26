정가은, ‘132억 사기’ 전남편 폭로하더니…‘새로운 소식’ 전했다

배우 정가은이 취직에 성공한 근황을 전했다. 유튜브 채널 ‘정가은 탐구생활’ 캡처

배우 정가은이 취직에 성공한 근황을 전했다. 유튜브 채널 ‘정가은 탐구생활’ 캡처

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배우 정가은이 취직에 성공한 근황을 전했다.25일 정가은의 유튜브 채널 ‘정가은 탐구생활’에는 ‘롤코 여신 정가은 10년 후 근황’이라는 제목의 영상이 올라왔다.영상에서 정가은은 근황과 새로운 도전에 대해 솔직하게 밝혔다.앞서 정가은은 방송 활동으로 인한 수입이 일정하지 않다며 택시운전기사 자격증을 취득하고 택시 기사에 도전한다고 밝혀 화제를 모은 바 있다.정가은은 영상에서 ‘현재도 택시 기사로 일하고 있냐’는 질문을 받고 “현재는 택시 기사를 하고 있지 않다”고 답했다.그는 “미래에 대한 불안감 때문에 ‘내가 가질 수 있는 새로운 직업은 뭐가 있을까’ 고민하던 찰나에 유튜브 촬영 제안을 받았다”며 “택시 기사에 도전했고 재밌었지만 지금은 계속할 수 있는 상황은 아니다”라고 했다.그런가 하면 보험설계사에 도전하게 된 계기도 공개했다.정가은은 “미래에 대한 불안감이 있던 중 보험회사에서 함께 일해 보자는 제안을 받았다. 그분의 설명을 듣고 감동받았다”며 “우리 엄마도 보험 일을 했고, 방송 일을 하면서도 병행할 수 있겠다는 가능성이 더 컸다”고 말했다.이어 “보험설계사 시험도 봤다”며 “(시험에) 합격했고, 지금은 보험회사에 취직했다”고 밝혔다.한편 1997년 모델로 연예계에 데뷔한 정가은은 tvN ‘롤러코스터’를 통해 대중적인 인지도를 얻었다.이후 배우와 방송인으로 활동을 이어오고 있으며, 최근에는 유튜브를 통해 다양한 도전에 나서는 근황을 공개하고 있다.정가은은 2016년 사업가와 결혼했지만, 남편이 132억원대 사기 혐의에 휘말리면서 결혼 2년 만에 이혼했다. 2019년 정가은 측은 전남편이 정가은의 유명세를 이용해 그의 명의로 통장을 개설한 뒤 132억원이 넘는 금액을 편취했다며 사기 혐의로 고소했다고 밝혔다.영상에서 정가은은 현재 남편과 연락이 닿지 않고 있다고 전했다.온라인뉴스부