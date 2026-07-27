기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

스타요즘

지예은♥바타, 이제 대놓고 ‘럽스타’…커플 사진 대방출 [SNS★샷]

입력 :2026-07-27 10:18:56
수정 :2026-07-27 10:18:56
사진=바타 인스타그램 캡처
사진=바타 인스타그램 캡처


배우 지예은과 댄서 바타가 공개적으로 서로를 향한 애정을 드러내 이목을 집중시켰다.

바타는 지난 26일 자신의 인스타그램에 지예은과 함께한 추억이 담긴 사진을 여러 장 게재했다. 두 사람이 대중 앞에서 직접적인 애정을 공개적으로 표현한 것은 이번이 처음이다.

공개된 게시물에서 바타는 ‘Happy birthday my 강아디’라고 적으며 지예은의 생일을 축하했다. 이에 지예은 역시 하트 이모티콘을 남기며 화답해 달달한 분위기를 자아냈다.

사진=지예은 인스타그램 캡처
사진=지예은 인스타그램 캡처


지예은 또한 본인의 인스타그램을 통해 “축하해 주셔서 감사합니다. 생일 좋다아”라는 멘트와 함께 연인인 바타로부터 선물 받은 것으로 추정되는 꽃다발을 안은 사진과 커플 사진을 공유했다.

지예은은 최근 한 웹 예능 프로그램에 출연해 두 사람의 연애 비하인드 스토리를 직접 털어놔 화제를 모으기도 했다. 당시 방송에서 그는 “썸은 한두 달 걸렸다”며 “좀 더 대화를 나눠야 하지 않나 싶다. 초반엔 표현을 잘 못한다. 부끄럽다. 그리고 내가 더 그 마음을 보여 주기 싫다”고 조심스러운 마음을 전했다.

이어 자신의 연애 스타일에 대해 “저는 비행기 같다. 비행기가 뜰 때까지 조금 오래 걸리지만 한 번 뜨면 쭉 간다. 올인한다”고 밝혔다.

사진=바타 인스타그램 캡처
사진=바타 인스타그램 캡처


한편 지예은과 바타는 지난 4월 공식 입장을 통해 연인 사이임을 알렸다. 1994년생 동갑내기인 두 사람은 오랜 기간 알고 지내던 교회 친구 사이에서 자연스럽게 연인 관계로 발전한 것으로 알려졌다.

강경민 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
[ 내안의 AI 본성 분석 :
UNMASK ]
"기사를 읽는 동안 깨어난 당신의 숨겨진 페르소나를 AI가 스캔합니다."
기사 반응 MBTI 확인
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
지예은과 바타가 연인 관계임을 공식 발표한 시기는?
인기기사
미야오 엘라, 인형 같은 미모
‘선명한 복근’ 빌리 션, 해변 뒤흔든 수영복 자태
‘하니’ 안희연, 씩씩한 인사
이경규, 발음 어눌·기억력 감퇴…“치매 검사 권유” 충격

이경규, 발음 어눌·기억력 감퇴…“치매 검사 권유” 충격
입술 꿰매진 채 “살려달라”던 女…“바늘 주며 강요” 충격 전말

입술 꿰매진 채 “살려달라”던 女…“바늘 주며 강요” 충격 전말
비비, 워터밤 파격 퍼포먼스에 ‘너무 야해’ 갑론을박

비비, 워터밤 파격 퍼포먼스에 ‘너무 야해’ 갑론을박
“한국이 만만하냐” 집단 새치기하고 전자담배까지…‘몸살’ 앓는 인천공항

“한국이 만만하냐” 집단 새치기하고 전자담배까지…‘몸살’ 앓는 인천공항
“같은 커피인데 이럴 수가”…‘이렇게’ 마셨다간 노화 가속 페달 밟는다

“같은 커피인데 이럴 수가”…‘이렇게’ 마셨다간 노화 가속 페달 밟는다
14살 연상 배우와 첫 키스신…끝나자마자 토한 20살 여배우

14살 연상 배우와 첫 키스신…끝나자마자 토한 20살 여배우
“밥 먹다 ‘이것’ 자주 마시면 살 찐다”…다이어터 뒤통수 때린 반전 연구

“밥 먹다 ‘이것’ 자주 마시면 살 찐다”…다이어터 뒤통수 때린 반전 연구
표인봉, 방송서 안 보이더니…서울역 노숙인 옆 포착 ‘목사 된 근황’

표인봉, 방송서 안 보이더니…서울역 노숙인 옆 포착 ‘목사 된 근황’
바다 빠진 10대 형제 구하려다…50대 군인 2명 끝내 숨져

바다 빠진 10대 형제 구하려다…50대 군인 2명 끝내 숨져
인기 클릭
Weekly Best

  1. 비♥김태희, 하와이 가족여행 포착…훌쩍 큰 두 딸 ‘깜짝’

    비♥김태희, 하와이 가족여행 포착…훌쩍 큰 두 딸 ‘깜짝’

  2. 샘 해밍턴 맞아?…30㎏ 감량 후 “러셀 크로우 닮아” 감탄

    샘 해밍턴 맞아?…30㎏ 감량 후 “러셀 크로우 닮아” 감탄

  3. 한가인♥연정훈 ‘입양 소식’…“힘닿는 데까지 키우기로”

    한가인♥연정훈 ‘입양 소식’…“힘닿는 데까지 키우기로”

  4. 선미 만난 남성 “야~ 술 좀 따라 봐라” 황당 요구…“나잇값 해라” 분노

    선미 만난 남성 “야~ 술 좀 따라 봐라” 황당 요구…“나잇값 해라” 분노

  5. ‘홍명보 나가’ 외쳤던 김영광 “이상하게 고집있어” 또 저격

    ‘홍명보 나가’ 외쳤던 김영광 “이상하게 고집있어” 또 저격
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
‘시선 강탈 레드카펫’ 시사회 빛낸 스타들

‘시선 강탈 레드카펫’ 시사회 빛낸 스타들

할리우드 스타들이 13일(현지시간) 미국 로스앤젤레스 미국감독조합(DGA) 극장에서 열린 애플TV+의 새 오리지널 시리즈 ‘럭키(Luc
톰 크루즈, 숱 없는 흰머리에 불룩 나온 배…비주얼 ‘충격’

톰 크루즈, 숱 없는 흰머리에 불룩 나온 배…비주얼 ‘충격’

톰 크루즈 주연의 새 영화 ‘디거’의 최신 예고편이 공개된 가운데, 비주얼 변신이 화제를 모으고 있다.지난 23일 톰 크루즈는 본인의