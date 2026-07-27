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선미, 글래머 몸매 이 정도였나…‘워터밤’ 아찔 자태

입력 :2026-07-27 11:02:44
수정 :2026-07-27 11:02:44
사진=선미 인스타그램 캡처
사진=선미 인스타그램 캡처


가수 선미가 여름 음악 페스티벌 ‘워터밤’ 무대에 올라 파격적인 의상과 글래머 몸매로 현장을 뜨겁게 달궜다.

선미는 지난 27일 자신의 인스타그램에 “노래 같이 불러 주셔서 감사해요. 귀걸이야 속눈썹아 어디에 있니? 아자아자아자 선미팀 고마워. 멀쩡할 때 찍은 게 별로 없구나”라는 유쾌한 소감과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진 속에서 그는 무대에 오르기 전 파스텔 톤의 코르셋 디테일 의상과 화려한 레이스 브라톱을 착용한 채 매혹적인 포즈를 취하고 있다.

화려한 금발 헤어스타일과 과감한 의상이 시선을 사로잡았다. 선미는 슬림하면서도 볼륨감 넘치는 글래머러스한 보디라인을 드러냈다. 상체를 살짝 숙인 채 카메라를 향해 미소 지으며 관능미를 과시했다.

사진=선미 인스타그램 캡처
사진=선미 인스타그램 캡처


한편 선미는 지난 26일 경기 고양시 킨텍스에서 개최된 ‘워터밤 서울 2026’ 메인 무대에 올라 히트곡 퍼레이드와 함께 퍼포먼스를 선보이며 현장을 뜨겁게 달궜다.

‘원조 워터밤 여신’ 선미는 2018년을 시작으로 매번 ‘워터밤’ 무대에 오를 때마다 독보적인 패션 소화력과 완벽한 라이브 실력으로 대중을 매료시켜 왔다. ‘가시나’, ‘주인공’ 등을 부른 2018년 무대는 직캠 조회수가 1000만 뷰를 넘어서며 ‘워터밤’ 역대급 무대 중 하나로 꼽힌다.

사진=선미 인스타그램 캡처
사진=선미 인스타그램 캡처


강경민 기자
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