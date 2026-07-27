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“결혼” 송하예, 기습 웨딩드레스 자태 공개…소속사가 밝힌 입장

입력 :2026-07-27 23:57:40
수정 :2026-07-27 23:57:40
가수 송하예. SNS 캡처
가수 송하예. SNS 캡처


가수 송하예가 웨딩드레스 자태를 공개했다.

27일 송하예는 자신의 계정에 “#결혼”이라는 해시태그와 함께 사진을 게재했다.

송하예는 반짝이는 순백의 웨딩드레스를 입고 부케를 들고 있는 모습이다. 수줍은 미소와 단아한 자태가 돋보인다.

이를 접한 누리꾼들은 “진짜 결혼하는 거냐”, “결혼 축하한다”, “너무 갑작스러운 소식이다” 등 놀라움을 표현하면서도 축하를 전했다.

하지만 이는 실제 결혼 발표가 아니었다.

송하예 측 관계자는 “최근 콘텐츠 촬영을 위해 웨딩드레스를 입었다. 사진이 예쁘게 나와서 송하예가 팬들에게 빨리 보여주고 싶은 마음에 먼저 공개한 것”이라고 설명했다.

가수 송하예. SNS 캡처
가수 송하예. SNS 캡처


오해가 커지자 송하예는 게시물의 해시태그를 ‘결혼’에서 ‘행복’으로 수정한 상태다.

한편 송하예는 감성 짙은 발라드와 드라마 OST를 중심으로 활동해 온 여성 솔로 보컬리스트다.

2014년 디지털 싱글 ‘처음이야’로 데뷔한 뒤 꾸준히 음원과 방송을 통해 대중과 만나 왔다.

최근 새 디지털 싱글 ‘바다 가자 (2026) X 여름 에피소드’를 발매했다.

가수 송하예. 니치뮤직 제공
가수 송하예. 니치뮤직 제공


온라인뉴스부
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