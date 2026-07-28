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비비, ‘워터밤’에선 파격…무대 뒤는 깜찍 그 자체 [SNS★샷]

입력 :2026-07-28 09:23:50
수정 :2026-07-28 09:23:50
사진=비비 인스타그램 캡처
사진=비비 인스타그램 캡처


가수 겸 배우 비비가 ‘워터밤 서울 2026’ 무대를 뜨겁게 달군 파격적인 퍼포먼스와 상반된 매력의 비하인드 컷을 공개했다.

비비는 지난 27일 자신의 인스타그램에 전날 ‘워터밤 서울 2026’ 현장의 생생한 현장감이 담긴 여러 장의 사진을 게시했다.

공개된 사진 속에서 그는 무대 위에서 보여줬던 과감하고 도발적인 모습과는 달리 흰색 점프수트 차림으로 카메라를 향해 윙크를 하거나 손가락 브이를 그리며 깜찍하고 발랄한 매력을 한껏 발산했다.

사진=비비 인스타그램 캡처
사진=비비 인스타그램 캡처


앞서 비비는 지난 25일 경기도 고양시 일산 킨텍스 야외 글로벌 스테이지에서 열린 대규모 음악 축제 ‘워터밤’ 무대에 올라 파격적인 퍼포먼스를 선보인 바 있다. 당시 그는 공연 도중 입고 있던 의상의 바디수트 지퍼를 과감하게 내려 비키니를 노출하고, 남성 댄서들에게 둘러싸여 아찔한 분위기를 연출하며 무대를 마쳤다.

그러나 이 같은 비비의 무대를 두고 반응이 극명하게 엇갈리며 뜨거운 공방으로 이어졌다. 일부에서는 축제의 성격을 감안하더라도 지나친 노출과 연출이 보기 민망했다는 지적을 보냈다. 반면 다른 한편에서는 비비만의 과감한 퍼포먼스는 아티스트로서 표현의 연장선이라며 그의 파격적인 행보를 지지하고 나섰다.

가수 비비가 지난 25일 경기도 고양시 일산 킨텍스에서 열린 ‘워터밤 서울 2026’ 행사에 참여했다. 워터밤 공식 인스타그램 캡처
가수 비비가 지난 25일 경기도 고양시 일산 킨텍스에서 열린 ‘워터밤 서울 2026’ 행사에 참여했다. 워터밤 공식 인스타그램 캡처


강경민 기자
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