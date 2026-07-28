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문천식, 신동엽 아내 짝사랑 고백…“장만옥 닮은 미모에 반해”
입력 :2026-07-28 15:03:37
수정 :2026-07-28 15:03:37
방송인 문천식이 개그맨 신동엽의 아내인 선혜윤 PD를 과거에 짝사랑했던 사실을 깜짝 고백했다.
지난 27일 유튜브 채널 ‘짠한형 신동엽’에는 개그우먼 정선희와 방송인 문천식이 게스트로 출연했다.
화기애애한 분위기 속에서 대화가 이어지던 중 정선희는 신동엽의 아내이자 MBC 예능 프로그램 연출자인 선혜윤 PD를 언급했다. 정선희는 대화 도중 “내가 봤을 때는 그분이 진짜 엄청나게 대단한 분이라고 생각한다”며 “진짜 사랑을 넘어서는 약간 인류애적인 어떤 그릇이 큰 여인이라 난 이런 생각이 든다“고 선 PD의 남다른 내조와 성품을 칭찬했다.
이 말을 들은 문천식은 과거를 회상하며 “사실은 선혜윤 PD를 짝사랑했다“며 ”MBC PD 중에 제일 예쁜 분이었다”고 과거의 호감을 밝혔다. 이에 정선희는 맞장구치며 “유명했다. 장만옥 닮았다”며 선 PD의 미모를 극찬하자 신동엽은 “그 당시에 MBC 여자 피디가 몇 명이 안 돼”라며 쑥스러운 듯 웃음을 지어 보였다.
이어 신동엽은 “그때 코미디 프로그램 했었지 않냐”며 문천식과 선 PD의 과거 인연을 짚었다.
이에 문천식은 “(선혜윤 PD가) 조연출이었고 저는 신인이었다”며 당시 방송국 현장에서 마주쳤던 상황을 설명했다.
한편 신동엽 역시 과거 방송을 통해 아내의 미모에 대해 여러 차례 언급한 바 있다. 그는 한 방송에서 아내 선혜윤 PD와 결혼한 이유에 대해 “진짜 예뻐서 결혼했다. 배우 장만옥을 좋아했는데 아내에게 그런 분위기가 있었다. 내가 구애를 많이 했다”고 밝히기도 했다.
두 사람은 지난 2006년 결혼해 슬하에 1남 1녀를 두고 있다.
강경민 기자
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