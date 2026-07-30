기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

스타요즘

“손흥민 결혼설, 이번엔 진짜?”…왼손 약지에 ‘웨딩링’ 포착

입력 :2026-07-30 01:38:05
수정 :2026-07-30 01:45:39
한국 축구 국가대표팀 주장 손흥민(34)의 왼손 약지에 반지가 포착되며 결혼설이 불거졌다. SNS 캡처
한국 축구 국가대표팀 주장 손흥민(34)의 왼손 약지에 반지가 포착되며 결혼설이 불거졌다. SNS 캡처


한국 축구 국가대표팀 주장 손흥민(34·LA FC)의 왼손 약지에 반지가 포착되며 결혼설이 불거졌다. 다만 그가 평소에도 반지를 자주 착용해 온 만큼 과도한 해석을 경계하는 목소리도 나온다.

29일 소셜미디어(SNS)에서는 손흥민의 한 팬이 촬영한 영상이 확산되고 있다. 나흘 전 올라온 영상에는 팬이 사인을 부탁하자 손흥민이 환하게 웃으면서 사인을 해주고 있는 모습이 담겼다.

특히 손흥민이 왼손 약지에 반지를 착용하고 있어 시선을 사로잡았다.

일부 누리꾼들은 영상 속 반지가 프랑스 명품 주얼리 브랜드 부쉐론의 ‘콰트로 레디언트 에디션 웨딩 밴드’ 모델일 것으로 추정했다. 해당 제품은 약 970만원 상당의 ‘웨딩링’이다.

‘콰트로 레디언트 에디션 웨딩 밴드’. 부쉐론
‘콰트로 레디언트 에디션 웨딩 밴드’. 부쉐론


손흥민의 반지를 둘러싼 관심은 처음이 아니다. 지난 2022년 공항 입국 당시에도 손에 반지를 착용한 모습이 포착되면서 결혼설이 제기된 바 있다. 다만 당시에는 왼손 중지에 반지를 착용했다. 이후 2023년에도 같은 의혹이 제기됐다.

이와 함께 최근 유튜브 채널 ‘갓경규’에 출연해 “좋은 아빠가 되고 싶다”고 말한 장면도 다시 주목받고 있다.

손흥민 선수가 인터뷰에서 개인적으로 미래를 어떻게 준비하고 있냐는 질문에 “좋은 아빠가 되고 싶다”고 답하고 있다. 유튜브 채널 ‘갓경규’ 캡처
손흥민 선수가 인터뷰에서 개인적으로 미래를 어떻게 준비하고 있냐는 질문에 “좋은 아빠가 되고 싶다”고 답하고 있다. 유튜브 채널 ‘갓경규’ 캡처


개그맨 송하빈이 “개인적으로 미래를 위해 어떤 준비를 하고 계신가요?”라고 묻자 손흥민은 “열심히 살고 있다. 하루하루 정말 후회 없이 살고 있다”며 “저는 좋은 아빠가 되고 싶다”고 답했다.

다만 이를 결혼설과 연결 짓는 것은 확대 해석이라는 반응도 적지 않다. 손흥민은 평소 반지를 즐겨 착용하는 것으로 알려져 있으며, 명품 주얼리 브랜드 티파니앤코의 앰배서더로 활동하기도 했다.

현재까지 손흥민 측은 결혼과 관련한 공식 입장을 밝히지 않았다.

온라인뉴스부
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
[ 내안의 AI 본성 분석 :
UNMASK ]
"기사를 읽는 동안 깨어난 당신의 숨겨진 페르소나를 AI가 스캔합니다."
기사 반응 MBTI 확인
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
손흥민이 최근 착용한 반지는 어느 손가락에 있었나?
인기기사
할리우드 청춘 스타들의 화려한 레드카펫
‘뼈말라 몸매’ 김혜수
레드벨벳 조이, ‘사랑스러운 볼 하트’
김혜수, 세월 거스르는 아름다움
김혜수, ‘뼈말라 몸매’
김혜수, 목동 등장한 ‘책받침 여신’
김혜수, 하의 실종 패션
김혜수, 여름 여신
김혜수, 아름다운 미소
김혜수 ‘컬투쇼’ 야호
“개그맨 선배가 안전벨트로 묶고 얼굴 폭행”…충격 폭로

“개그맨 선배가 안전벨트로 묶고 얼굴 폭행”…충격 폭로
“헬기 3대 준비해라” 소녀시대 효리수, MBC에 황당한 갑질

“헬기 3대 준비해라” 소녀시대 효리수, MBC에 황당한 갑질
“남편 불륜상대가 아들 학교친구 엄마…강제로 이사 못 보내나요?”

“남편 불륜상대가 아들 학교친구 엄마…강제로 이사 못 보내나요?”
황재균 맞아? 추노처럼 긴 머리에 몰라보게 야윈 근황 ‘충격’

황재균 맞아? 추노처럼 긴 머리에 몰라보게 야윈 근황 ‘충격’
문근영, 7세 연상 배우 정평과 결혼했다…“혼자 걷던 길 함께”

문근영, 7세 연상 배우 정평과 결혼했다…“혼자 걷던 길 함께”
‘원정도박’ 철구, 빚 100억 넘나…23억 빌려준 케이는 얼마 벌길래

‘원정도박’ 철구, 빚 100억 넘나…23억 빌려준 케이는 얼마 벌길래
덤프트럭에 깔린 40대 여성 숨져… 주차 문제로 말다툼 있었다

덤프트럭에 깔린 40대 여성 숨져… 주차 문제로 말다툼 있었다
“아들이 팬티에 꽂혀서”…7세 子 성추행 논란에 부모 해명 ‘공분’

“아들이 팬티에 꽂혀서”…7세 子 성추행 논란에 부모 해명 ‘공분’
‘촬영 중 뇌출혈’ 배우 전승재, 2년 의식불명 끝 사망…46세

‘촬영 중 뇌출혈’ 배우 전승재, 2년 의식불명 끝 사망…46세
인기 클릭
Weekly Best

  1. 14살 연상 배우와 첫 키스신…끝나자마자 토한 20살 여배우

    14살 연상 배우와 첫 키스신…끝나자마자 토한 20살 여배우

  2. “정말 예뻐졌다” 조혜련, 8㎏ 감량 근황… 술·담배 끊고 운동하더니

    “정말 예뻐졌다” 조혜련, 8㎏ 감량 근황… 술·담배 끊고 운동하더니

  3. ‘이혼’ 심수창, ‘19살 연하’ 미모의 女와 데이트 포착

    ‘이혼’ 심수창, ‘19살 연하’ 미모의 女와 데이트 포착

  4. 한가인♥연정훈 ‘입양 소식’…“힘닿는 데까지 키우기로”

    한가인♥연정훈 ‘입양 소식’…“힘닿는 데까지 키우기로”

  5. 발기부전 남친 “다른 남자와 관계 OK”…이효리 ‘충격’

    발기부전 남친 “다른 남자와 관계 OK”…이효리 ‘충격’
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
할리우드 청춘 스타들의 화려한 레드카펫

할리우드 청춘 스타들의 화려한 레드카펫

할리우드 스타들이 28일(현지시간) 미국 캘리포니아주 컬버시티의 컬버 극장에서 열린 영화 ‘악마의 입’(The Devil’s Mouth
‘시선 강탈 레드카펫’ 시사회 빛낸 스타들

‘시선 강탈 레드카펫’ 시사회 빛낸 스타들

할리우드 스타들이 13일(현지시간) 미국 로스앤젤레스 미국감독조합(DGA) 극장에서 열린 애플TV+의 새 오리지널 시리즈 ‘럭키(Luc