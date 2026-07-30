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서인영, 시술 후 확 달라진 얼굴…“강유미 닮았다” 반응 쇄도

입력 :2026-07-30 10:38:27
수정 :2026-07-30 10:38:27
사진=강유미, 서인영 유튜브 캡처
사진=강유미, 서인영 유튜브 캡처


가수 서인영이 달라진 외모로 대중의 이목을 집중시켰다.

시술 여파로 사뭇 달라진 그의 비주얼을 두고 개그우먼 겸 유튜버 강유미를 연상케 한다는 반응이 이어져 화제를 모으고 있다.

지난 29일 개설된 유튜브 채널 ‘개과천선 서인영’에는 ‘대한민국에서 제일 비싼 댄서 불러서 컴백 준비하는 서인영(+수술 부작용, 붓기 안빠짐)’이라는 제목의 영상이 올라왔다.

공개된 영상 속에서 서인영은 다가오는 워터밤 무대를 완벽하게 소화하기 위해 구슬땀을 흘리며 고강도 안무 연습에 매진하고 있는 모습을 가감 없이 드러냈다.

사진=서인영 유튜브 캡처
사진=서인영 유튜브 캡처


연습 도중 그는 “내가 인생에 이렇게 노력한 적은 처음”이라며 “얼굴 레이저도 받았고, 팔뚝 지방 흡입도 했다. 여기에 쓴 돈만 얼마냐”고 시술 사실을 밝혔다. 특히 해당 발언과 함께 영상 자막에는 ‘전 재산 다 씀’이라는 재치 있는 문구가 더해져 보는 이들에게 웃음을 안겼다.

이어서 제작진이 연습 중인 그를 향해 “표정이 없다”고 지적하자, 서인영은 “얼굴 레이저 시술을 했더니 표정이 잘 안 지어진다”고 설명했다.

그러나 영상을 본 누리꾼들은 서인영의 달라진 얼굴 비주얼을 보고 “강유미인 줄 알았다”, “긴 머리를 하니 더 강유미 같다” 등의 반응을 쏟아냈다.

사진=서인영 유튜브 캡처
사진=서인영 유튜브 캡처


사진=강유미 유튜브 캡처
사진=강유미 유튜브 캡처


두 사람은 과거에도 반대의 양상으로 화제를 모은 바 있다. 과거 개그우먼 강유미가 개인 채널 등을 통해 근황 사진을 공개했을 당시 온라인 커뮤니티를 중심으로 “웃을 때 얼핏 서인영이 보인다”, “서인영과 묘하게 닮았다” 등의 반응이 이어지며 닮은꼴 스타로 언급된 바 있다.

한편 서인영과 닮은꼴로 지목된 강유미는 지난 2004년 KBS 19기 공채 코미디언으로 연예계에 데뷔했다. 그는 KBS 2TV ‘개그콘서트’의 코너 ‘Go! Go! 예술 속으로’ 등에서 독보적인 캐릭터와 유행어를 선보이며 대중에게 깊은 인상을 남겼다. 현재는 전문 크리에이터이자 유튜버로 변신해 활동 중이다.

강경민 기자
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