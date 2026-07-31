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이영애, 우아함 벗고 장난기 발산…마네킹 따라하기 [SNS★샷]

입력 :2026-07-31 11:22:24
수정 :2026-07-31 11:22:24
사진=이영애 인스타그램 캡처
사진=이영애 인스타그램 캡처


배우 이영애가 명품 브랜드 행사에서 장난기 가득한 매력을 뽐냈다.

이영애는 지난 30일 자신의 인스타그램에 최근 명품 브랜드 매장에서 개최된 행사에 방문한 여러 장의 사진을 공개했다.

사진 속 이영애는 마네킹 옆에서 포즈를 따라 하며 장난스러운 모습을 보였다. 유쾌하고 장난스러운 표정은 우아한 이미지와는 또 다른 친근하고 사랑스러운 매력을 드러냈다.

또한 1971년생인 이영애는 50대 중반의 나이임에도 불구하고 세월을 역행한 듯한 방부제 미모로 시선을 끌었다.

사진=이영애 인스타그램 캡처
사진=이영애 인스타그램 캡처


한편 이영애는 드라마 ‘재이의 영인’ 출연을 확정했다. 특히 영화 ‘봄날은 간다’에서 호흡을 맞췄던 배우 유지태와 25년 만에 재회하게 되면서 연예계의 관심을 모으고 있다.

강경민 기자
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