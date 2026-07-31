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홍현희 아들 준범이, 갈수록 ‘제이쓴’ 닮아가네…훌쩍 큰 비주얼

입력 :2026-07-31 14:15:58
수정 :2026-07-31 14:20:34
사진=제이쓴, 홍현희 인스타그램 캡처
사진=제이쓴, 홍현희 인스타그램 캡처


개그우먼 홍현희가 훌쩍 자란 아들 준범 군의 사랑스러운 근황을 공개했다.

홍현희는 지난 29일 자신의 인스타그램에 한껏 심통이 난 표정으로 입을 삐죽 내민 아들 준범이의 모습이 담긴 사진을 게재했다. 공개된 사진 속에서 준범이는 잔뜩 토라진 표정을 지은 채 통통한 볼살과 쭉 내민 입술로 귀여움을 발산했다.

이와 함께 홍현희는 “하... 준범이가 너무 갖고 싶다는데 품절. 애타게 찾고 있습니다. 어디 가서 사야 돼요?”라는 재치 있는 글을 덧붙였다.

사진=제이쓴, 홍현희 인스타그램 캡처
사진=제이쓴, 홍현희 인스타그램 캡처


무엇보다 이날 사진이 공개되자 가장 큰 화제를 모은 것은 준범이의 외모 변화였다. 과거 준범이는 엄마 홍현희를 유독 꼭 빼닮아 ‘붕어빵 아들’로 유명했다. 하지만 최근 사진을 보면 준범이는 성장하며 아빠인 제이쓴의 이목구비와 분위기를 닮아 가는 모습이다.

동그란 얼굴형과 귀여운 볼살은 여전하지만 날이 갈수록 또렷해지는 이목구비에서 아빠 제이쓴의 모습이 자연스럽게 겹쳐져 훈훈한 외모를 입증했다.

사진=제이쓴 인스타그램 캡처
사진=제이쓴 인스타그램 캡처


한편 홍현희는 인테리어 디자이너 제이쓴과 2018년에 결혼해 2022년 슬하에 아들 준범 군을 품에 안았다. 같은 해 이들 가족은 KBS 예능 프로그램 ‘슈퍼맨이 돌아왔다’에 출연해 사랑스러운 가족의 모습을 보여 주며 많은 사랑을 받았다. 이후 방송뿐만 아니라 개인 유튜브 채널 등을 통해 꾸준히 육아 일상을 공유하고 있다.

강경민 기자
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