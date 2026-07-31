기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

스타요즘

46세 바다, 갈라진 복근까지…완벽 비키니 몸매 [SNS★샷]

입력 :2026-07-31 16:26:59
수정 :2026-07-31 16:26:59
사진=바다 인스타그램 캡처
사진=바다 인스타그램 캡처


그룹 ‘S.E.S.’ 출신의 가수 겸 뮤지컬 배우 바다가 완벽한 비키니 자태를 공개해 화제다.

바다는 31일 자신의 인스타그램에 탁 트인 푸른 바다를 배경으로 여유로운 시간을 즐기고 있는 사진 여러 장을 게재했다.

1980년생으로 46세인 바다는 철저한 자기 관리로 이뤄낸 명품 비키니 몸매를 자랑했다. 공개된 사진 속 바다는 강렬한 레드 컬러의 비키니 수영복을 착용한 채 탄탄한 비율을 자랑하며 자신감 넘치는 포즈를 선보였다. 가장 시선을 끈 것은 선명하게 갈라진 복근과 탄탄한 근육이 돋보이는 보디라인이다.

사진=바다 인스타그램 캡처
사진=바다 인스타그램 캡처


사진=바다 인스타그램 캡처
사진=바다 인스타그램 캡처


해당 게시글을 접한 팬들은 “애 엄마라는 게 믿기지 않는다”, “자기 관리 끝판왕이다” 등의 뜨거운 찬사와 응원을 쏟아냈다.

한편, 바다는 지난 1997년 걸그룹 ‘S.E.S.’의 리더이자 메인 보컬로 가요계에 데뷔했다. 2002년 팀 해체 이후에는 솔로 가수와 뮤지컬 배우로 활동을 이어가고 있다.

강경민 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
[ 내안의 AI 본성 분석 :
UNMASK ]
"기사를 읽는 동안 깨어난 당신의 숨겨진 페르소나를 AI가 스캔합니다."
기사 반응 MBTI 확인
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
바다가 S.E.S.에서 맡았던 역할은?
인기기사
BTS, 뉴욕으로
‘유부녀 킬러’된 공효진
할리우드 청춘 스타들의 화려한 레드카펫
월드 투어 떠나는 방탄소년단
지민, 출국하는 어린왕자
방탄소년단 진, 막 잠에서 깬 말랑말랑 비주얼
출국하는 RM
BTS 뷔, 출국
방탄소년단 슈가, 출국
BTS 뷔·슈가, 월드 투어 떠나요
‘유부녀 킬러’된 공효진
정준원, 수줍은 하트
이상이, 하트 선물
사랑스러운 이은샘
무진성, 수줍은 인사
최우성 ‘파이팅’
부부와 친구
공효진, 전매특허 눈웃음
‘유부녀 킬러 기대하세요’
기대되는 드라마 ‘유부녀 킬러’의 주역들
문근영, 결혼 발표 하루 만에 또 경사…7년 만에 ‘기쁜 소식’

문근영, 결혼 발표 하루 만에 또 경사…7년 만에 ‘기쁜 소식’
‘86세’ 전원주, 33세 몸짱 트레이너 만나…“감동, 나 떨린다”

‘86세’ 전원주, 33세 몸짱 트레이너 만나…“감동, 나 떨린다”
일본인이 사라지고 있다…“믿기지 않아” 42년 만에 벌어진 일

일본인이 사라지고 있다…“믿기지 않아” 42년 만에 벌어진 일
유명 男배우, 김혜수 ‘란제리룩’ 보더니…“상식 밖” 놀란 이유

유명 男배우, 김혜수 ‘란제리룩’ 보더니…“상식 밖” 놀란 이유
조롱 쏟아졌는데 ‘반전’…“중국 덕분에 대박” 목표 완판됐다

조롱 쏟아졌는데 ‘반전’…“중국 덕분에 대박” 목표 완판됐다
“길거리서 네 발로 엉금엉금…” 수원역 판친 20대 여성의 섬뜩한 행동

“길거리서 네 발로 엉금엉금…” 수원역 판친 20대 여성의 섬뜩한 행동
“엄마 1억4천만원 더 보내줘”…美, 유학생 취업에 수수료 검토

“엄마 1억4천만원 더 보내줘”…美, 유학생 취업에 수수료 검토
“피도 눈물도 없는 코스피” 연이틀 폭락 후에도 반등 없었다…“죽을맛” 곡소리

“피도 눈물도 없는 코스피” 연이틀 폭락 후에도 반등 없었다…“죽을맛” 곡소리
김선태, 논란 끝에 ‘돈선태’ 하차…“리센느 대표·멤버에 직접 사과”

김선태, 논란 끝에 ‘돈선태’ 하차…“리센느 대표·멤버에 직접 사과”
인기 클릭
Weekly Best

  1. 14살 연상 배우와 첫 키스신…끝나자마자 토한 20살 여배우

    14살 연상 배우와 첫 키스신…끝나자마자 토한 20살 여배우

  2. 50세 김준호, 아빠 된다… ♥김지민, 깜짝 임신 발표 “첫 시험관 성공”

    50세 김준호, 아빠 된다… ♥김지민, 깜짝 임신 발표 “첫 시험관 성공”

  3. “개그맨 선배가 안전벨트로 묶고 얼굴 폭행”…충격 폭로

    “개그맨 선배가 안전벨트로 묶고 얼굴 폭행”…충격 폭로

  4. “손흥민 결혼설, 이번엔 진짜?”…왼손 약지에 ‘웨딩링’ 포착

    “손흥민 결혼설, 이번엔 진짜?”…왼손 약지에 ‘웨딩링’ 포착

  5. “정말 예뻐졌다” 조혜련, 8㎏ 감량 근황… 술·담배 끊고 운동하더니

    “정말 예뻐졌다” 조혜련, 8㎏ 감량 근황… 술·담배 끊고 운동하더니
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
할리우드 청춘 스타들의 화려한 레드카펫

할리우드 청춘 스타들의 화려한 레드카펫

할리우드 스타들이 28일(현지시간) 미국 캘리포니아주 컬버시티의 컬버 극장에서 열린 영화 ‘악마의 입’(The Devil’s Mouth
‘시선 강탈 레드카펫’ 시사회 빛낸 스타들

‘시선 강탈 레드카펫’ 시사회 빛낸 스타들

할리우드 스타들이 13일(현지시간) 미국 로스앤젤레스 미국감독조합(DGA) 극장에서 열린 애플TV+의 새 오리지널 시리즈 ‘럭키(Luc