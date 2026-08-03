기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

스타요즘

윤보미 결혼식 불참한 손나은, “그때…” 불화설 입 열었다

입력 :2026-08-03 09:16:31
수정 :2026-08-03 09:16:31
배우 손나은. 2026.6.25 뉴스1
배우 손나은. 2026.6.25 뉴스1


배우 손나은이 그룹 에이핑크 멤버 윤보미의 결혼식에 불참했던 이유를 밝히며 옛 동료들을 향한 굳건한 애정을 드러냈다.

손나은은 지난달 29일 서울 강남구 청담동의 한 카페에서 진행된 SBS 금토드라마 ‘김부장’ 종영 인터뷰를 갖고 작품에 대한 소회와 함께 그간의 근황을 솔직하게 털어놓았다.

이날 손나은은 지난 5월 열린 윤보미의 결혼식에 불참한 이유를 전했다. 2011년 에이핑크로 데뷔해 큰 사랑을 받았던 손나은은 2022년 팀 탈퇴 이후 멤버들과 공개적인 교류가 뜸해 대중의 궁금증을 자아낸 바 있다.

이와 관련해 손나은은 “그때가 촬영 막바지였고 다른 스케줄도 있었다”며 물리적인 일정 문제로 인해 불가피하게 참석하지 못했다고 말했다.

이어 “저에게는 10대, 20대를 함께 한 팀이기 때문에 좋은 일이 있으면 언제나 축하를 해주고 싶고, 팬으로서 응원해 주고 싶은 마음은 변하지 않았다”며 불화설을 불식시켰다.

배우로서 단단하게 자리를 잡아가고 있는 그는 ‘아이돌 출신’이라는 꼬리표에 대해서도 피하지 않고 의연한 태도를 보였다.

손나은은 “내가 아이돌 출신이라는 것은 사실이고, 지금의 나를 만들어 준 것”이라며 “부정하고 싶지도 않고 감사한 수식어다. 그럼에도 더 노력하는 것이 나의 숙제인 것 같다”고 연기자로서 짊어져야 할 책임감과 각오를 다졌다.

한편 지난달 25일 종영한 ‘김부장’은 전직 특수요원 출신 가장 김부장(소지섭)이 납치된 외동딸을 구하기 위해 숨겨왔던 정체를 드러내고 거대한 권력에 맞서는 이야기를 그린 액션 누아르 드라마다.

손나은은 극 중 김부장이 근무하는 상생저축은행 대리이자 특수임무국 요원인 정상아 역을 맡아 생활 연기와 액션을 자연스럽게 소화하며 호평을 받았다.

온라인뉴스부
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
[ 내안의 AI 본성 분석 :
UNMASK ]
"기사를 읽는 동안 깨어난 당신의 숨겨진 페르소나를 AI가 스캔합니다."
기사 반응 MBTI 확인
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
손나은이 윤보미의 결혼식에 불참한 이유는?
인기기사
BTS, 뉴욕으로
‘유부녀 킬러’된 공효진
할리우드 청춘 스타들의 화려한 레드카펫
월드 투어 떠나는 방탄소년단
지민, 출국하는 어린왕자
방탄소년단 진, 막 잠에서 깬 말랑말랑 비주얼
출국하는 RM
BTS 뷔, 출국
방탄소년단 슈가, 출국
BTS 뷔·슈가, 월드 투어 떠나요
‘유부녀 킬러’된 공효진
정준원, 수줍은 하트
이상이, 하트 선물
사랑스러운 이은샘
무진성, 수줍은 인사
최우성 ‘파이팅’
부부와 친구
공효진, 전매특허 눈웃음
‘유부녀 킬러 기대하세요’
기대되는 드라마 ‘유부녀 킬러’의 주역들
성시경, 조현아와 캠핑 포착…“비밀연애 해도 안 들켜”

성시경, 조현아와 캠핑 포착…“비밀연애 해도 안 들켜”
‘연봉 40억’ 전현무, ‘이것’ 때문에 결혼정보회사 “최하위 1점”

‘연봉 40억’ 전현무, ‘이것’ 때문에 결혼정보회사 “최하위 1점”
김수현, 마음고생 심했나… 핼쑥해진 얼굴로 “정말 많이 보고 싶었다” 복귀 첫인사

김수현, 마음고생 심했나… 핼쑥해진 얼굴로 “정말 많이 보고 싶었다” 복귀 첫인사
“수문으로 빨려들어가”…한강 잠실대교서 수영하던 30대男 심정지

“수문으로 빨려들어가”…한강 잠실대교서 수영하던 30대男 심정지
생후 3일 만에 숨진 신생아…“병원 ‘과다수유’ 과실, 5억4천만원 배상”

생후 3일 만에 숨진 신생아…“병원 ‘과다수유’ 과실, 5억4천만원 배상”
‘사망설’ 돌던 공형진, 사업 실패 고통 토로 “스트레스에 이 빠져”

‘사망설’ 돌던 공형진, 사업 실패 고통 토로 “스트레스에 이 빠져”
“8천원 내면서 너무하네”…세 접시 먹은 女에 한식뷔페 사장 ‘버럭’, 누가 선 넘었나

“8천원 내면서 너무하네”…세 접시 먹은 女에 한식뷔페 사장 ‘버럭’, 누가 선 넘었나
최영중 휴대폰서 또 다른 여성 나체 사진…수사 확대

최영중 휴대폰서 또 다른 여성 나체 사진…수사 확대
주진우 “작년 대선 109곳 투표율 조작…시간당 100명씩 허위 입력”

주진우 “작년 대선 109곳 투표율 조작…시간당 100명씩 허위 입력”
인기 클릭
Weekly Best

  1. 50세 김준호, 아빠 된다… ♥김지민, 깜짝 임신 발표 “첫 시험관 성공”

    50세 김준호, 아빠 된다… ♥김지민, 깜짝 임신 발표 “첫 시험관 성공”

  2. “개그맨 선배가 안전벨트로 묶고 얼굴 폭행”…충격 폭로

    “개그맨 선배가 안전벨트로 묶고 얼굴 폭행”…충격 폭로

  3. 문근영, 결혼 발표 하루 만에 또 경사…7년 만에 ‘기쁜 소식’

    문근영, 결혼 발표 하루 만에 또 경사…7년 만에 ‘기쁜 소식’

  4. “손흥민 결혼설, 이번엔 진짜?”…왼손 약지에 ‘웨딩링’ 포착

    “손흥민 결혼설, 이번엔 진짜?”…왼손 약지에 ‘웨딩링’ 포착

  5. ‘86세’ 전원주, 33세 몸짱 트레이너 만나…“감동, 나 떨린다”

    ‘86세’ 전원주, 33세 몸짱 트레이너 만나…“감동, 나 떨린다”
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
할리우드 청춘 스타들의 화려한 레드카펫

할리우드 청춘 스타들의 화려한 레드카펫

할리우드 스타들이 28일(현지시간) 미국 캘리포니아주 컬버시티의 컬버 극장에서 열린 영화 ‘악마의 입’(The Devil’s Mouth
‘시선 강탈 레드카펫’ 시사회 빛낸 스타들

‘시선 강탈 레드카펫’ 시사회 빛낸 스타들

할리우드 스타들이 13일(현지시간) 미국 로스앤젤레스 미국감독조합(DGA) 극장에서 열린 애플TV+의 새 오리지널 시리즈 ‘럭키(Luc