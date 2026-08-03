[포토] ‘환승연애2’ 성해은, 하와이 사로잡은 아찔한 비키니 자태

성시경, 조현아와 캠핑 포착…“비밀연애 해도 안 들켜”

가수 조현아가 이상형 성시경과 만났다. 2일 방송되는 SBS ‘미운 우리 새끼’(이하 ‘미우새’)에서는 조현아가 성시경과 만나 잊을 수 없는 하루를 보내는 모습이 공개된다. 최근 ‘성시경의 고막남친’에서 성시경이 이상형이라고 밝힌 조현아가 성시경과 데이트를 하게 됐다. 조현아가 자신의 캠핑장으로 성시경을 초대한 것이다. 조현아는 성시경을 두고 본인의 캠핑장에 “처음으로 초대한 남자”라고 밝혀 모두를 놀라게 했다. 그는 성시경과의 캠핑이 시작되자 극도로 긴장해 땀을 뻘뻘 흘리고, 눈도 제대로 마주치지 못하며 소녀로 돌아간 듯한 모습…