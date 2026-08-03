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[포토] ‘환승연애2’ 성해은, 하와이 사로잡은 아찔한 비키니 자태

입력 :2026-08-03 10:25:16
수정 :2026-08-03 10:25:16
사진=성해은 SNS 캡처
사진=성해은 SNS 캡처


‘환승연애2’ 출신 인플루언서 성해은이 하와이 해변에서 청순하면서도 탄탄한 비키니 자태를 뽐냈다.

성해은은 최근 SNS를 통해 “천국은 하와이 같겠지…”라는 글과 함께 하와이 여행 사진을 공개했다.

사진=성해은 SNS 캡처
사진=성해은 SNS 캡처


사진 속 그는 노을이 진 하와이 바다를 배경으로 블루 민소매 톱과 화이트 수영복을 매치해 감각적인 휴양지 룩을 선보였다. 특히 귀에 꽂은 하와이안 꽃 장식과 승무원 출신다운 철저한 자기 관리가 돋보이는 날렵한 옆선, 선명한 일자 쇄골이 시선을 사로잡았다.

사진=성해은 SNS 캡처
사진=성해은 SNS 캡처


한편 성해은은 티빙 ‘환승연애2’로 얼굴을 알렸으며, 현재 SNS와 유튜브를 통해 팬들과 활발히 소통하고 있다.

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