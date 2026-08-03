박지훈, ‘흠뻑쇼’ 객석서 깜짝 포착…빛나는 비주얼 ‘눈길’

사진=SNS 캡처

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가수 겸 배우 박지훈이 가수 싸이의 콘서트 ‘흠뻑쇼’ 객석에서 깜짝 포착됐다.지난 2일 각종 소셜미디어(SNS)와 온라인 커뮤니티를 통해 확산된 영상에는 싸이가 ‘흠뻑쇼’ 공연 도중 관객석에 자리하고 있던 박지훈을 호명하며 소개하는 모습이 담겼다.당시 현장 영상에서 싸이는 “공연 시작한 이후 그 어떤 히트곡보다 장내가 술렁이고 있다”고 말해 웃음을 자아냈다. 이어 “너무 갑작스럽게 오프닝 촬영을 부탁했는데 한 번에 흔쾌히 응해 줘서 너무 고맙고, 박지훈 모든 20대를 대표해서 소리 질러”라고 하자 박지훈은 큰 소리로 화답했다.싸이의 공연장 대형 전광판에는 객석에 앉아 있던 박지훈의 모습이 선명하게 비쳤다. 카메라에 자신의 모습이 잡히자 박지훈은 당황스러워하기보다는 특유의 화한 미소를 지어 보이며 손을 흔들어 보였다. 이를 본 공연장의 수많은 관객들은 일제히 “박지훈”을 연호하며 큰 함성과 박수를 보냈다.이날 공개된 영상 속에서 박지훈은 화려한 무대 의상 대신 볼캡과 수건을 머리에 두르고 편안한 차림으로 콘서트를 즐기고 있었다. 꾸밈없는 스타일에도 감출 수 없는 빛나는 비주얼이 시선을 사로잡았다. 그는 주변의 시선에 아랑곳하지 않고 현장을 찾은 관객들과 함께 콘서트를 온전히 즐겼다.한편, 박지훈은 2017년 오디션 프로그램을 통해 그룹 ‘워너원’으로 가요계에 데뷔한 이후 가수와 배우로서 탄탄한 입지를 다지고 있다. 최근에는 지난 6월 종영한 드라마 ‘취사병 전설이 되다’에 출연했다.강경민 기자