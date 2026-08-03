정지선, 직원 복지 클래스…“장기근속 땐 고급 세단·명품백”

사진=KBS ‘사장님 귀는 당나귀 귀’ 캡처

사진=KBS ‘사장님 귀는 당나귀 귀’ 캡처

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사진=KBS ‘사장님 귀는 당나귀 귀’ 캡처

사진=KBS ‘사장님 귀는 당나귀 귀’ 캡처

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스타 셰프 정지선이 파격적인 복지 제도를 공개해 감탄을 자아냈다.지난 2일 방송된 KBS 2TV 예능 프로그램 ‘사장님 귀는 당나귀 귀’에서는 정지선 셰프가 해외 일정을 마친 후 강남에 위치한 매장을 불시 점검하는 모습이 방송됐다.이날 방송에서 정지선은 매장 운영 상태를 점검하기 위해 사전 예고 없이 매장을 찾았다. 주방 직원인 이예진은 갑작스러운 정지선의 등장에 놀란 기색을 감추지 못했고, 정지선은 곧바로 주방 내부의 청소 상태부터 꼼꼼히 점검하기 시작했다. 주방 안쪽에서 덜 닦인 기름 자국을 발견한 정지선의 얼굴은 순식간에 싸늘해지기도 했다. 당황한 직원은 청소를 더욱 철저하게 완수하겠다고 거듭 고개를 숙였다.이어 냉장고 점검에 나선 정지선은 식재료에 입고 날짜가 기재되지 않은 것을 발견했다. 또 다른 주방 직원 이가영은 당일에 모두 소진하는 식재료이기 때문에 별도로 날짜를 적지 않았다고 해명했다. 이에 대해 정지선은 스튜디오에서 진행된 녹화 중 “아무리 당일 소진하는 식재료라고 하더라도 남을 수도 있기 때문에 입고 날짜는 반드시 써야 한다”고 강조했다.엄격했던 불시 점검이 끝난 후, 분위기를 반전시킨 직원 복지 이야기가 이어졌다. 정지선이 “우리 복지는 좋잖아”라고 언급하자 매장 직원들도 복지 제도만큼은 전적으로 인정하는 모습을 보였다.이날 그는 장기 근속한 직원들에게 고급 세단을 선물한다고 밝혀 스튜디오를 깜짝 놀라게 했다. 정지선은 “이번에 5명이 받았다”며 “차가 부담스러우면 명품 백으로도 대체가 가능하다”고 조건을 덧붙였다. 실제로 이날 주방에서 함께 일하던 직원 이가영과 이예진의 경우 향후 장기 근속에 따라 명품 백을 받을 예정이라고 전해 부러움을 샀다.이 외에도 정지선은 3개월마다 정기적으로 지급되는 인센티브와 각종 행사 수고비를 제공한다고 밝혔다. 또한 해외 행사에 직원들과 동행하는 경우에는 비행기 항공권 비용을 비롯한 체류 비용 일체를 사비로 전액 부담한다고 전했다.이를 지켜보던 MC들과 출연진은 정지선의 파격적인 직원 복지에 대해 “직원들에게 확실한 동기 부여가 될 것 같다”, “복지가 정말 최고 수준이다”라며 입을 모았다.특히 이날 정지선은 솔로인 직원들을 위해 “소개팅을 해주겠다”며 또 다른 파격적인 복지를 제안해 시선을 끌기도 했다.한편 정지선은 국내 대표 중식 셰프 중 한 명으로, 2024년 넷플릭스 예능 ‘흑백요리사: 요리 계급 전쟁’에 출연해 인기를 얻었다.강경민 기자