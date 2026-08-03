[포토] 전소미, 청량한 수영복 자태 ‘여름 감성 가득’

1 / 3 전소미 SNS 전소미 SNS 전소미 SNS

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

[ 내안의 AI 본성 분석 : UNMASK ] "기사를 읽는 동안 깨어난 당신의 숨겨진 페르소나를 AI가 스캔합니다." 기사 반응 MBTI 확인 Q. 기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요. 전소미가 출연할 루마니아 공연의 이름은? K팝 데이즈 K팝 페스티벌

가수 전소미가 루마니아 공연을 앞두고 공개한 근황 사진으로 팬들의 시선을 사로잡았다.전소미는 지난 2일 자신의 SNS에 여러 장의 사진을 게재했다. 공개된 사진에는 야외 수영장에서 여유로운 휴식을 즐기는 그의 모습이 담겼다.파란색 원피스 수영복을 착용한 전소미는 물속에서 환한 미소를 짓거나 풀장을 배경으로 다양한 포즈를 선보이며 편안한 분위기를 연출했다. 건강미 넘치는 스타일과 늘씬한 비율이 어우러져 시원한 여름 감성을 더했다.전소미는 루마니아에서 열리는 ‘K팝 데이즈(K-POP DAYS)’ 무대에 오른다. 공연이 열리는 니비루 아레나는 코스티네슈티 해변에 조성된 대규모 야외 공연장으로, 올해 처음 ‘K팝 데이즈’를 개최한다.이번 공연에는 전소미를 비롯해 태민, 에버글로우, 휘브 등이 출연해 글로벌 K팝 팬들과 만날 예정이다.온라인뉴스부