최수영 “과식했다가 응급실행”…어떤 증상 있었길래 [셀럽 건강]

사진=JTBC ‘냉장고를 부탁해 since 2014’ 캡처

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그룹 ‘소녀시대’ 멤버 겸 배우 최수영이 과거 심각한 과식으로 인해 응급실까지 간 아찔한 일화를 공개했다.지난 2일 방송된 JTBC 예능 프로그램 ‘냉장고를 부탁해 since 2014’에는 가수 겸 배우 엄정화와 최수영이 게스트로 출연했다.이날 방송에서 최수영은 평소 남다른 식탐과 음식에 대한 애정을 드러내던 중 과거 과식을 거듭하다가 응급실에 간 적이 있다고 고백해 스튜디오를 놀라게 했다. 최수영은 “한번 맛있는 걸 잡으면 계속 먹는다. 회식할 때 김치말이 국수를 좋아한다. 고기랑 같이 먹는 거. 그걸 먹다가 갑자기 머리가 너무 아픈 거다. 머리에 피가 안 통하는 느낌이더라. 응급실 가서 다 쏟아냈더니 (나아졌다)”고 당시의 상황을 설명했다.배가 부른데도 그것을 계속 참고 먹느냐는 질문에 최수영은 “배부르다는 것보다 맛있다는 생각이 더 앞선다”고 마른 몸매와 상반된 의외의 먹성을 드러냈다. 또 그는 “먹는 걸 너무 좋아한다. 맛있는 걸 너무 좋아한다”고 음식에 대한 열정을 내비쳤다.수영처럼 음식을 한꺼번에 과도하게 섭취하거나 급하게 먹으면 위장은 단시간 내에 물리적으로 과도하게 팽창하게 된다. 이로 인해 위 바로 위에 위치한 횡격막이 위쪽으로 강하게 압박받으면서 흉강 공간이 좁아지고, 결과적으로 폐의 정상적인 호흡 운동과 심장으로 향하는 혈액 순환이 방해를 받게 된다.위가 과도하게 늘어나면 소화기계로 혈액이 급격히 몰리는 동시에 미주신경이 과도하게 자극돼 급격한 혈압 저하, 두통, 어지러움, 호흡 곤란 등의 자율신경 실조 증상이 나타날 수 있다.최수영이 겪은 두통 역시 위장의 급격한 팽창이 상체와 두부의 원활한 혈액 순환을 방해하고 신경을 압박하면서 발생한 전형적인 소화기성 두통 및 뇌 혈류 저하 증상에 해당한다.여기에 음식물이 식도와 인후부까지 차오를 경우 역류성 식도염 등을 유발할 수 있다.강경민 기자