기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

스타요즘

최수영 “과식했다가 응급실행”…어떤 증상 있었길래 [셀럽 건강]

입력 :2026-08-03 14:43:35
수정 :2026-08-03 14:43:35
사진=JTBC ‘냉장고를 부탁해 since 2014’ 캡처
사진=JTBC ‘냉장고를 부탁해 since 2014’ 캡처


그룹 ‘소녀시대’ 멤버 겸 배우 최수영이 과거 심각한 과식으로 인해 응급실까지 간 아찔한 일화를 공개했다.

지난 2일 방송된 JTBC 예능 프로그램 ‘냉장고를 부탁해 since 2014’에는 가수 겸 배우 엄정화와 최수영이 게스트로 출연했다.

이날 방송에서 최수영은 평소 남다른 식탐과 음식에 대한 애정을 드러내던 중 과거 과식을 거듭하다가 응급실에 간 적이 있다고 고백해 스튜디오를 놀라게 했다. 최수영은 “한번 맛있는 걸 잡으면 계속 먹는다. 회식할 때 김치말이 국수를 좋아한다. 고기랑 같이 먹는 거. 그걸 먹다가 갑자기 머리가 너무 아픈 거다. 머리에 피가 안 통하는 느낌이더라. 응급실 가서 다 쏟아냈더니 (나아졌다)”고 당시의 상황을 설명했다.

사진=JTBC ‘냉장고를 부탁해 since 2014’ 캡처
사진=JTBC ‘냉장고를 부탁해 since 2014’ 캡처


사진=JTBC ‘냉장고를 부탁해 since 2014’ 캡처
사진=JTBC ‘냉장고를 부탁해 since 2014’ 캡처


배가 부른데도 그것을 계속 참고 먹느냐는 질문에 최수영은 “배부르다는 것보다 맛있다는 생각이 더 앞선다”고 마른 몸매와 상반된 의외의 먹성을 드러냈다. 또 그는 “먹는 걸 너무 좋아한다. 맛있는 걸 너무 좋아한다”고 음식에 대한 열정을 내비쳤다.

수영처럼 음식을 한꺼번에 과도하게 섭취하거나 급하게 먹으면 위장은 단시간 내에 물리적으로 과도하게 팽창하게 된다. 이로 인해 위 바로 위에 위치한 횡격막이 위쪽으로 강하게 압박받으면서 흉강 공간이 좁아지고, 결과적으로 폐의 정상적인 호흡 운동과 심장으로 향하는 혈액 순환이 방해를 받게 된다.

사진=JTBC ‘냉장고를 부탁해 since 2014’ 캡처
사진=JTBC ‘냉장고를 부탁해 since 2014’ 캡처


위가 과도하게 늘어나면 소화기계로 혈액이 급격히 몰리는 동시에 미주신경이 과도하게 자극돼 급격한 혈압 저하, 두통, 어지러움, 호흡 곤란 등의 자율신경 실조 증상이 나타날 수 있다.

최수영이 겪은 두통 역시 위장의 급격한 팽창이 상체와 두부의 원활한 혈액 순환을 방해하고 신경을 압박하면서 발생한 전형적인 소화기성 두통 및 뇌 혈류 저하 증상에 해당한다.

여기에 음식물이 식도와 인후부까지 차오를 경우 역류성 식도염 등을 유발할 수 있다.

강경민 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
[ 내안의 AI 본성 분석 :
UNMASK ]
"기사를 읽는 동안 깨어난 당신의 숨겨진 페르소나를 AI가 스캔합니다."
기사 반응 MBTI 확인
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
최수영이 과식으로 응급실에 간 주된 증상은?
인기기사
전소미, 청량한 수영복 자태 ‘여름 감성 가득’
BTS, 뉴욕으로
‘유부녀 킬러’된 공효진
월드 투어 떠나는 방탄소년단
지민, 출국하는 어린왕자
방탄소년단 진, 막 잠에서 깬 말랑말랑 비주얼
출국하는 RM
BTS 뷔, 출국
방탄소년단 슈가, 출국
BTS 뷔·슈가, 월드 투어 떠나요
‘유부녀 킬러’된 공효진
정준원, 수줍은 하트
이상이, 하트 선물
사랑스러운 이은샘
무진성, 수줍은 인사
최우성 ‘파이팅’
부부와 친구
공효진, 전매특허 눈웃음
‘유부녀 킬러 기대하세요’
기대되는 드라마 ‘유부녀 킬러’의 주역들
‘연봉 40억’ 전현무, ‘이것’ 때문에 결혼정보회사 “최하위 1점”

‘연봉 40억’ 전현무, ‘이것’ 때문에 결혼정보회사 “최하위 1점”
한강서 ‘여성 수영복’ 입은 남성…“뭐가 문제” “보기 불편”

한강서 ‘여성 수영복’ 입은 남성…“뭐가 문제” “보기 불편”
‘사망설’ 돌던 공형진, 사업 실패 고통 토로 “스트레스에 이 빠져”

‘사망설’ 돌던 공형진, 사업 실패 고통 토로 “스트레스에 이 빠져”
김수현, 마음고생 심했나… 핼쑥해진 얼굴로 “정말 많이 보고 싶었다” 복귀 첫인사

김수현, 마음고생 심했나… 핼쑥해진 얼굴로 “정말 많이 보고 싶었다” 복귀 첫인사
윤보미 결혼식 불참한 손나은, “그때…” 불화설 입 열었다

윤보미 결혼식 불참한 손나은, “그때…” 불화설 입 열었다
“수문으로 빨려들어가”…한강 잠실대교서 수영하던 30대男 심정지

“수문으로 빨려들어가”…한강 잠실대교서 수영하던 30대男 심정지
“8천원 내면서 너무하네”…세 접시 먹은 女에 한식뷔페 사장 ‘버럭’, 누가 선 넘었나

“8천원 내면서 너무하네”…세 접시 먹은 女에 한식뷔페 사장 ‘버럭’, 누가 선 넘었나
최영중 휴대폰서 또 다른 여성 나체 사진…수사 확대

최영중 휴대폰서 또 다른 여성 나체 사진…수사 확대
“꿀이 뚝뚝” 변요한♥티파니, 결혼 후 첫 부부 동반 포착

“꿀이 뚝뚝” 변요한♥티파니, 결혼 후 첫 부부 동반 포착
인기 클릭
Weekly Best

  1. 50세 김준호, 아빠 된다… ♥김지민, 깜짝 임신 발표 “첫 시험관 성공”

    50세 김준호, 아빠 된다… ♥김지민, 깜짝 임신 발표 “첫 시험관 성공”

  2. “개그맨 선배가 안전벨트로 묶고 얼굴 폭행”…충격 폭로

    “개그맨 선배가 안전벨트로 묶고 얼굴 폭행”…충격 폭로

  3. 문근영, 결혼 발표 하루 만에 또 경사…7년 만에 ‘기쁜 소식’

    문근영, 결혼 발표 하루 만에 또 경사…7년 만에 ‘기쁜 소식’

  4. ‘86세’ 전원주, 33세 몸짱 트레이너 만나…“감동, 나 떨린다”

    ‘86세’ 전원주, 33세 몸짱 트레이너 만나…“감동, 나 떨린다”

  5. “손흥민 결혼설, 이번엔 진짜?”…왼손 약지에 ‘웨딩링’ 포착

    “손흥민 결혼설, 이번엔 진짜?”…왼손 약지에 ‘웨딩링’ 포착
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
할리우드 청춘 스타들의 화려한 레드카펫

할리우드 청춘 스타들의 화려한 레드카펫

할리우드 스타들이 28일(현지시간) 미국 캘리포니아주 컬버시티의 컬버 극장에서 열린 영화 ‘악마의 입’(The Devil’s Mouth
‘시선 강탈 레드카펫’ 시사회 빛낸 스타들

‘시선 강탈 레드카펫’ 시사회 빛낸 스타들

할리우드 스타들이 13일(현지시간) 미국 로스앤젤레스 미국감독조합(DGA) 극장에서 열린 애플TV+의 새 오리지널 시리즈 ‘럭키(Luc