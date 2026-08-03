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“너무 예뻐 깜짝”…트와이스 지효 친동생 서연 걸그룹 데뷔

입력 :2026-08-03 15:04:24
수정 :2026-08-03 15:04:24
튜이드 인스타그램 캡처
튜이드 인스타그램 캡처


그룹 트와이스 지효의 막냇동생 박서연이 하이브 신인 걸그룹 멤버로 가요계에 데뷔한다.

하이브 신규 레이블 ABD는 3일 신인 걸그룹 튜이드(TUIDE) 공식 계정을 통해 멤버 7명의 소개 사진을 처음 공개했다.

튜이드는 서희를 비롯해 서연, 엘레나, 지아, 사키, 세아, 이하늬로 구성됐다. 멤버들은 한국과 미국, 영국, 일본 등 다양한 문화적 배경을 지녔으며 2006년생부터 2011년생까지 전원 10대다.

ABD 측은 “각자의 뚜렷한 개성과 다국적 시너지를 바탕으로 튜이드만의 독보적인 팀 색깔을 완성했다”며 “글로벌 음악 팬들에게 색다른 즐거움을 선사할 예정”이라고 밝혔다.

멤버 가운데 서연은 트와이스 리더 지효의 막냇동생으로 알려지며 주목받고 있다. 2008년생인 서연은 공개된 사진에서 지효를 닮은 이목구비와 분위기로 눈길을 끌었다.

서연의 데뷔로 지효 세 자매는 모두 연예계에서 활동하게 됐다. 또 다른 동생 이하음은 본명 박지영으로, 모델 겸 배우로 활동하고 있다.

튜이드는 오는 24일 오후 6시 첫 번째 미니앨범 ‘TUNE ＆ PLAY’(튠 앤드 플레이)를 발매하고 정식 데뷔한다.

그룹의 총괄 프로듀싱은 플레디스엔터테인먼트 대표 출신 한성수 마스터 프로페셔널(MP)이 맡았다.

온라인뉴스부
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