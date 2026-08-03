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노을 강균성 “소중한 사람 만났다♥” 깜짝 결혼 발표

입력 :2026-08-03 21:38:15
수정 :2026-08-03 21:38:15
노을 강균성이 결혼을 발표했다. 강균성 인스타그램 캡처
노을 강균성이 결혼을 발표했다. 강균성 인스타그램 캡처


그룹 노을 강균성(45)이 10월 결혼한다.

3일 강균성은 자신의 소셜미디어(SNS)에 자필 편지로 결혼 소식을 전했다.

강균성은 “늘 고마운 노을빛(팬덤명) 여러분, 오랜 시간 함께하며 기쁠 때나 힘들 때나 늘 곁을 지켜주신 여러분 덕분에 저는 많은 사랑을 받으며 살아올 수 있었다”고 운을 뗐다.

이어 “그런 여러분께 가장 먼저 전하고 싶은 소식이 있어 이렇게 글을 남긴다. 제가 평생을 함께 걸어가고 싶은 소중한 사람을 만나 10월 30일에 결혼하게 됐다”고 밝혔다.

강균성은 “이 소식을 전하는 순간이 조금은 떨리지만, 누구보다 먼저 여러분께 직접 말씀드리고 싶었다”며 “늘 변함없이 응원해 주시고, 제 삶의 소중한 순간들을 함께해 주셔서 진심으로 감사드린다”고 전했다.

그러면서 “앞으로도 따뜻한 마음으로 지켜봐 주시고 축복해 주신다면 큰 힘이 될 것 같다. 감사하다”고 덧붙였다.

그룹 노을 강균성이 결혼 소식을 전했다. 강균성 인스타그램 캡처
그룹 노을 강균성이 결혼 소식을 전했다. 강균성 인스타그램 캡처


강균성은 지난 2002년 4인조 보컬 그룹 노을로 데뷔했다.

‘붙잡고도’, ‘청혼’, ‘전부 너였다’ 등 다수 히트곡을 발표했다.

강균성은 재치있는 입담으로 MBC ‘라디오스타’ 등 예능에서도 활약했다.

이보희 기자
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