기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

스타요즘

‘환연2’ 성해은, ♥새 사랑?…하와이 같이 떠난 男 정체 알고 보니

입력 :2026-08-04 09:18:37
수정 :2026-08-04 09:18:37
유튜브 채널 ‘해피해은 HAEPPY’ 캡처
유튜브 채널 ‘해피해은 HAEPPY’ 캡처


티빙 예능 프로그램 ‘환승연애 2’에 출연했던 인플루언서 성해은이 남동생과의 하와이 여행 브이로그를 공개했다.

최근 성해은의 유튜브 채널 ‘해피해은 HAEPPY’에는 ‘썸 아니고 쌈이었던 우리 관계ㅣ하와이 브이로그’라는 제목의 영상이 올라왔다.

성해은은 “공부하는 남동생 휴가 보내줄 겸 같이 하와이 여행 왔다”며 “그 대신 동생이 사진 열심히 찍어주기로 했다”고 밝혔다.

유튜브 채널 ‘해피해은 HAEPPY’ 캡처
유튜브 채널 ‘해피해은 HAEPPY’ 캡처


성해은은 남동생과 함께 사진을 찍으러 와이키키 해변에 가기도 했다.

그는 “사진 찍고 왔는데 동생이 사진을 너무 못 찍어서 제가 너무 화를 낸 것 같아서 미안하다”고 고백해 웃음을 자아냈다.

성해은은 “동생에게 맛있는 것을 사주면서 풀어야겠다”고 말했다.

성해은이 동생에게 “사진 찍는 고생 해야 하는데도 좋냐”고 묻자 동생은 “당연히 좋다. 누나에게 도움 되는 일 아니냐”라고 답했다.

유튜브 채널 ‘해피해은 HAEPPY’ 캡처
유튜브 채널 ‘해피해은 HAEPPY’ 캡처


이에 성해은은 “그거에 기뻐하면 난 너무 좋지”라며 감동했다.

성해은은 2022년 ‘환승연애 2’에 출연해 영상 디자이너 정규민과 6년 연애 서사로 큰 화제를 모았다.

이후 정현규와 최종 커플이 됐으나 2025년 4월 결별설에 휩싸였다.

온라인뉴스부
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
[ 내안의 AI 본성 분석 :
UNMASK ]
"기사를 읽는 동안 깨어난 당신의 숨겨진 페르소나를 AI가 스캔합니다."
기사 반응 MBTI 확인
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
성해은이 남동생과 하와이 여행을 간 목적은?
인기기사
제니, ‘롤라팔루자’ 달군 압도적 퍼포먼스
전소미, 청량한 수영복 자태 ‘여름 감성 가득’
BTS, 뉴욕으로
월드 투어 떠나는 방탄소년단
지민, 출국하는 어린왕자
방탄소년단 진, 막 잠에서 깬 말랑말랑 비주얼
출국하는 RM
BTS 뷔, 출국
방탄소년단 슈가, 출국
BTS 뷔·슈가, 월드 투어 떠나요
한강서 ‘여성 수영복’ 입은 남성…“뭐가 문제” “보기 불편”

한강서 ‘여성 수영복’ 입은 남성…“뭐가 문제” “보기 불편”
“꿀이 뚝뚝” 변요한♥티파니, 결혼 후 첫 부부 동반 포착

“꿀이 뚝뚝” 변요한♥티파니, 결혼 후 첫 부부 동반 포착
여에스더, ♥홍혜걸에 유산 다 안 준다…“이미 조치 완료”

여에스더, ♥홍혜걸에 유산 다 안 준다…“이미 조치 완료”
“남편 폭력 피하려다”…‘임신 7개월’ 여성, 4층 창문서 추락해 숨져

“남편 폭력 피하려다”…‘임신 7개월’ 여성, 4층 창문서 추락해 숨져
노을 강균성 “소중한 사람 만났다♥” 깜짝 결혼 발표

노을 강균성 “소중한 사람 만났다♥” 깜짝 결혼 발표
신혼여행 중이던 중국인 부부…절벽 추락 위기 일가족 구했다

신혼여행 중이던 중국인 부부…절벽 추락 위기 일가족 구했다
“사타구니가 점점 커졌는데”…‘이것’ 방치했다가 음낭으로 소장 3m 쏟아져

“사타구니가 점점 커졌는데”…‘이것’ 방치했다가 음낭으로 소장 3m 쏟아져
“너무 예뻐 깜짝”…트와이스 지효 친동생 서연 걸그룹 데뷔

“너무 예뻐 깜짝”…트와이스 지효 친동생 서연 걸그룹 데뷔
신림동 화재로 130명 대피하는 사이…편의점 물건 훔친 여성 CCTV 포착

신림동 화재로 130명 대피하는 사이…편의점 물건 훔친 여성 CCTV 포착
인기 클릭
Weekly Best

  1. 50세 김준호, 아빠 된다… ♥김지민, 깜짝 임신 발표 “첫 시험관 성공”

    50세 김준호, 아빠 된다… ♥김지민, 깜짝 임신 발표 “첫 시험관 성공”

  2. “개그맨 선배가 안전벨트로 묶고 얼굴 폭행”…충격 폭로

    “개그맨 선배가 안전벨트로 묶고 얼굴 폭행”…충격 폭로

  3. 문근영, 결혼 발표 하루 만에 또 경사…7년 만에 ‘기쁜 소식’

    문근영, 결혼 발표 하루 만에 또 경사…7년 만에 ‘기쁜 소식’

  4. ‘86세’ 전원주, 33세 몸짱 트레이너 만나…“감동, 나 떨린다”

    ‘86세’ 전원주, 33세 몸짱 트레이너 만나…“감동, 나 떨린다”

  5. “손흥민 결혼설, 이번엔 진짜?”…왼손 약지에 ‘웨딩링’ 포착

    “손흥민 결혼설, 이번엔 진짜?”…왼손 약지에 ‘웨딩링’ 포착
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
할리우드 청춘 스타들의 화려한 레드카펫

할리우드 청춘 스타들의 화려한 레드카펫

할리우드 스타들이 28일(현지시간) 미국 캘리포니아주 컬버시티의 컬버 극장에서 열린 영화 ‘악마의 입’(The Devil’s Mouth
‘시선 강탈 레드카펫’ 시사회 빛낸 스타들

‘시선 강탈 레드카펫’ 시사회 빛낸 스타들

할리우드 스타들이 13일(현지시간) 미국 로스앤젤레스 미국감독조합(DGA) 극장에서 열린 애플TV+의 새 오리지널 시리즈 ‘럭키(Luc