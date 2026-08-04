‘환연2’ 성해은, ♥새 사랑?…하와이 같이 떠난 男 정체 알고 보니

유튜브 채널 ‘해피해은 HAEPPY’ 캡처

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티빙 예능 프로그램 ‘환승연애 2’에 출연했던 인플루언서 성해은이 남동생과의 하와이 여행 브이로그를 공개했다.최근 성해은의 유튜브 채널 ‘해피해은 HAEPPY’에는 ‘썸 아니고 쌈이었던 우리 관계ㅣ하와이 브이로그’라는 제목의 영상이 올라왔다.성해은은 “공부하는 남동생 휴가 보내줄 겸 같이 하와이 여행 왔다”며 “그 대신 동생이 사진 열심히 찍어주기로 했다”고 밝혔다.성해은은 남동생과 함께 사진을 찍으러 와이키키 해변에 가기도 했다.그는 “사진 찍고 왔는데 동생이 사진을 너무 못 찍어서 제가 너무 화를 낸 것 같아서 미안하다”고 고백해 웃음을 자아냈다.성해은은 “동생에게 맛있는 것을 사주면서 풀어야겠다”고 말했다.성해은이 동생에게 “사진 찍는 고생 해야 하는데도 좋냐”고 묻자 동생은 “당연히 좋다. 누나에게 도움 되는 일 아니냐”라고 답했다.이에 성해은은 “그거에 기뻐하면 난 너무 좋지”라며 감동했다.성해은은 2022년 ‘환승연애 2’에 출연해 영상 디자이너 정규민과 6년 연애 서사로 큰 화제를 모았다.이후 정현규와 최종 커플이 됐으나 2025년 4월 결별설에 휩싸였다.온라인뉴스부