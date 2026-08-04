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지하철 데이트하는 ‘배우 부부’…“오랜만에 대학로” [SNS★샷]

입력 :2026-08-04 09:28:47
수정 :2026-08-04 09:28:47
사진=진태현 인스타그램 캡처
사진=진태현 인스타그램 캡처


배우 진태현과 박시은 부부가 지하철을 이용해 데이트를 즐기는 일상을 공개했다.

진태현은 지난 2일 자신의 인스타그램에 “아내와 지하철 데이트를 했습니다. 오랜만에 대학로에 다녀왔습니다”라는 글과 함께 인증 사진을 공유했다.

공개된 사진 속에는 지하철 객실 안에서 나란히 앉아 환한 미소와 함께 셀카를 남기고 있는 진태현, 박시은 부부의 다정한 모습이 담겨 있다. 이날 두 사람은 화려한 치장 대신 편안한 차림으로 외출에 나섰다. 진태현은 편안한 흰색 티셔츠에 선글라스를 착용하고, 박시은은 검은색 티셔츠와 모자를 썼다.

이어 진태현은 “날이 너무 더워요. 모두 건강 조심하세요. 물 많이 마셔야 해요”라며 무더운 날씨에 팬들의 건강을 세심하게 챙기는 안부 인사를 건넸다. 또한 “지하철 데이트. 환승도 하고 내려 백화점도 가고 장도 보고. 즐거운 주일이었다”고 덧붙여 행복한 주말 일상의 풍경을 고스란히 전했다.

사진=진태현 인스타그램 캡처
사진=진태현 인스타그램 캡처


한편, 두 사람은 2015년 결혼식을 올렸다. 이후 세 딸을 입양해 화목한 가정을 꾸려 선행과 기부 활동을 이어가고 있다.

앞서 진태현은 지난달 31일 결혼 11주년을 맞이한 소감을 전하기도 했다. 그는 “오늘은 저희 부부의 11주년 결혼기념일이다. 시간이 참 빠르다”며 지나온 세월을 되돌아봤다. 이어 “아내와 손을 잡고 우리의 인생 끝날까지 잘 살아가 보겠다”며 “결혼 참 좋은 것이다. 그러니 결혼이라는 아름다운 삶에 감사하자”고 진심 어린 마음을 전했다.

강경민 기자
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