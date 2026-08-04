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정준원 ‘무성의’ 태도 논란에…공효진 “녹화 직후 진짜 토해” 남편 감쌌다

입력 :2026-08-04 15:01:25
수정 :2026-08-04 15:13:16
배우 공효진(오른쪽)과 정준원이 30일 오후 서울 마포구 MBC 골든마우스홀에서 열린 새 금토드라마 ‘유부녀 킬러’ 제작발표회에서 포즈를 취하고 있다. 2026.7.30 연합뉴스
배우 공효진(오른쪽)과 정준원이 30일 오후 서울 마포구 MBC 골든마우스홀에서 열린 새 금토드라마 ‘유부녀 킬러’ 제작발표회에서 포즈를 취하고 있다. 2026.7.30 연합뉴스


배우 공효진이 최근 태도 논란에 휩싸인 배우 정준원을 위해 나섰다.

4일 공효진은 자신의 소셜미디어(SNS)에 MBC 예능 ‘놀면 뭐하니?’ 방송 화면을 캡처해 올렸다.

사진에는 촬영에 임하고 있는 정준원의 모습이 담겼다.

공효진은 “녹화 후 진짜 토한 이 남편. 내가 구해주질 못했어. 미안해”라는 글도 함께 남겼다.

배우 공효진 인스타그램 캡처
배우 공효진 인스타그램 캡처


앞서 정준원은 지난 1일 방송된 ‘놀면 뭐하니?’에서 생소한 예능 환경 탓에 다소 긴장한 모습을 보였다.

정준원은 “정신이 없다. 머리가 멍해지는 것 같다”며 긴장한 모습을 보였고, 방송 내내 말수가 적고 조심스러운 태도를 보였다.

또 정준원은 녹화 중 갑자기 “제가 궁금한 게 이 모든 게 연기를 하는 거냐?”고 물었다.

이에 공효진은 “이 친구가 상상이라고는 없는 스타일이라 이게 지금 콩트인지 뭔지 모르는 것 같다”고 말했다.

MBC 예능 ‘놀면 뭐하니?’ 방송 화면
MBC 예능 ‘놀면 뭐하니?’ 방송 화면


방송 직후 일각에서는 적극성이 부족했다는 지적이 나왔다.

누리꾼들은 “다른 방송에서는 말 잘하더라”, “너무 성의 없다”, “연예인은 참 돈 벌기 쉽다” 등의 반응을 보였다.

다만 현장에 함께 있던 방송인 하하 역시 “프로 예능인이 아니니 귀엽게 봐달라”며 그를 감쌌다.

온라인뉴스부
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