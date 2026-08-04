정준원 ‘무성의’ 태도 논란에…공효진 “녹화 직후 진짜 토해” 남편 감쌌다

배우 공효진(오른쪽)과 정준원이 30일 오후 서울 마포구 MBC 골든마우스홀에서 열린 새 금토드라마 ‘유부녀 킬러’ 제작발표회에서 포즈를 취하고 있다. 2026.7.30 연합뉴스

배우 공효진 인스타그램 캡처

MBC 예능 ‘놀면 뭐하니?’ 방송 화면

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배우 공효진이 최근 태도 논란에 휩싸인 배우 정준원을 위해 나섰다.4일 공효진은 자신의 소셜미디어(SNS)에 MBC 예능 ‘놀면 뭐하니?’ 방송 화면을 캡처해 올렸다.사진에는 촬영에 임하고 있는 정준원의 모습이 담겼다.공효진은 “녹화 후 진짜 토한 이 남편. 내가 구해주질 못했어. 미안해”라는 글도 함께 남겼다.앞서 정준원은 지난 1일 방송된 ‘놀면 뭐하니?’에서 생소한 예능 환경 탓에 다소 긴장한 모습을 보였다.정준원은 “정신이 없다. 머리가 멍해지는 것 같다”며 긴장한 모습을 보였고, 방송 내내 말수가 적고 조심스러운 태도를 보였다.또 정준원은 녹화 중 갑자기 “제가 궁금한 게 이 모든 게 연기를 하는 거냐?”고 물었다.이에 공효진은 “이 친구가 상상이라고는 없는 스타일이라 이게 지금 콩트인지 뭔지 모르는 것 같다”고 말했다.방송 직후 일각에서는 적극성이 부족했다는 지적이 나왔다.누리꾼들은 “다른 방송에서는 말 잘하더라”, “너무 성의 없다”, “연예인은 참 돈 벌기 쉽다” 등의 반응을 보였다.다만 현장에 함께 있던 방송인 하하 역시 “프로 예능인이 아니니 귀엽게 봐달라”며 그를 감쌌다.온라인뉴스부