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‘뉴진스 해린’ 닮은꼴 정웅인 딸, 돌연 “저 잊지 말아달라”

입력 :2026-08-04 17:28:16
수정 :2026-08-04 17:28:16
배우 정웅인의 둘째 딸 소윤(사진)양이 학업에 전념하기 위해 소셜미디어(SNS) 활동을 잠시 내려놓겠다고 밝혔다. 소윤양 인스타그램 캡처
배우 정웅인의 둘째 딸 소윤(사진)양이 학업에 전념하기 위해 소셜미디어(SNS) 활동을 잠시 내려놓겠다고 밝혔다. 소윤양 인스타그램 캡처


배우 정웅인의 둘째 딸 소윤양이 학업에 전념하기 위해 소셜미디어(SNS) 활동을 잠시 내려놓겠다고 밝혔다.

소윤양은 4일 자신의 인스타그램을 통해 “제가 인스타그램을 이제 지워야 할 시기가 온 것 같다”며 “좋은 대학교에 가기 위해 더 열심히 공부해야겠다고 다짐했는데, 인스타그램을 하면서 학업에만 집중하는 게 쉽지 않았다”고 말했다.

팬들을 향한 감사의 마음도 잊지 않았다. 그는 “항상 저를 응원해 주신 분들께 정말 감사드린다”며 “그래도 저는 서울 어딘가에 있을 테니까 혹시 마주치게 되면 인사해달라”고 전했다.

그러면서 “너무 더운 날씨에 항상 고생하시는 모든 분들, 무리하지 마시고 맛있는 거 많이 드시고 행복하시라”라며 “저 잊지 말아 달라. 가끔 놀러 오겠다”고 덧붙였다.

소윤양은 정웅인의 둘째 딸로, 어린 시절 아버지와 함께 MBC 예능 프로그램 ‘일밤-아빠! 어디가?’에 출연해 많은 사랑을 받았다.

당시 귀여운 외모로 주목받았던 소윤양은 최근 한층 성숙해진 비주얼로 다시 화제가 됐다.

특히 지난해 ENA 예능 ‘내 아이의 사생활’에 출연해 근황을 공개했으며, 그룹 뉴진스 멤버 해린을 떠올리게 하는 분위기와 또렷한 이목구비로 관심을 모았다.

2009년생인 소윤양은 현재 서울예술고등학교 미술과에 재학 중이다. 미대 진학을 목표로 입시를 준비하고 있는 것으로 알려졌다.

온라인뉴스부
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