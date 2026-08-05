‘모범 납세자’ 유재석에 “내년에 뵙겠다”…국세청 나선 이유

‘국민 MC’ 유재석이 촬영 도중 은행을 찾아 세급 납부를 한 모습이 화제를 모으면서 국세청도 직접 유재석에 감사 표시를 했다. 유튜브 채널 ‘뜬뜬’ 캡처

‘국민 MC’ 유재석이 촬영 도중 은행을 찾아 세급 납부를 한 모습이 화제를 모으면서 국세청도 직접 유재석에 감사 표시를 했다. 유튜브 채널 ‘뜬뜬’ 캡처

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‘국민 MC’ 유재석이 촬영 도중 은행을 찾아 세금 납부를 한 모습이 화제를 모으면서 국세청도 직접 유재석에 감사 표시를 했다.국세청은 4일 공식 유튜브 계정으로 유튜브 채널 ‘뜬뜬’에 공개된 웹 예능 ‘풍향중’ 1회 영상 댓글에 “재석님, 성실한 세금 납부 고맙습니다”라고 남겼다.이어 “세금은 내야 하고 은행, 세무서 갈 시간이 없다면 모바일 손택스 ‘모두채움 서비스’를 이용해달라”며 “내년에도 성실납세로 또 뵙겠다”고 덧붙였다.해당 영상에서 유재석은 여행을 떠나기 전 세금을 납부하기 위해 은행을 찾았다.그는 “세금을 내야 하는데 스케줄 때문에 시간이 없어 은행에 못 갔다”며 “6월 30일까지인데 계속 녹화가 있었다”고 말했다.은행으로 향하며 “세금 납부는 제때 해야 한다”, “세금 납부는 정말 중요하다”고 강조하기도 했다.유재석은 평소 성실한 세금 납부자로 유명하다.한편 ‘풍향중’은 안테나 플러스의 유튜브 채널 ‘뜬뜬’이 선보이는 스핀오프로, ‘풍향고’의 세계관을 확장한 국내 여행 콘텐츠다. ‘풍향고’와 마찬가지로 유재석, 이성민, 지석진, 양세찬이 출연한다.지난 1일 첫 번째 에피소드를 시작으로 3주간 총 3편이 순차 공개될 예정이다.온라인뉴스부