기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

스타요즘

임상아 딸, 어릴 땐 ‘걸그룹 비주얼’이더니…‘분위기 여신’으로 폭풍성장

입력 :2026-08-05 10:40:23
수정 :2026-08-05 10:42:53
사진=KBS2 ‘수미산장’, 임상아 인스타그램 캡처
사진=KBS2 ‘수미산장’, 임상아 인스타그램 캡처


가수 출신이자 뉴욕에서 활약 중인 패션 디자이너 임상아가 어느새 훌쩍 자란 딸 올리비아와 함께한 다정한 일상을 공개했다.

임상아는 지난 4일 자신의 인스타그램에 “우리 둘만의 시간. 한국에 가기 전, 그리고 몇 번의 아침 산책”이라는 글과 함께 딸 올리비아와 함께 촬영한 여러 장의 사진을 게재했다. 공개된 사진 속에는 모녀가 함께 여유로운 시간을 보내는 모습이 담겼다. 특히 딸의 이국적인 외모와 폭풍 성장한 모습이 눈길을 끈다.

사진=KBS2 ‘수미산장’ 캡처
사진=KBS2 ‘수미산장’ 캡처


사진=임상아 인스타그램 캡처
사진=임상아 인스타그램 캡처


앞서 올리비아는 어린 시절 엄마 임상아와 함께 방송 프로그램에 출연했을 당시부터 인형 같은 외모로 화제를 모았다. 당시 귀엽고 또렷한 이목구비로 ‘걸그룹 비주얼’이라는 반응을 얻었던 그는, 최근 공개된 사진에서는 한층 성숙해진 모습으로 시선을 사로잡았다. 크고 깊은 눈매와 오똑한 콧날, 긴 흑발이 어우러져 우아하면서도 신비로운 분위기를 자아냈으며, 어린 시절의 사랑스러운 매력에 성숙한 분위기까지 더해져 ‘분위기 여신’이라는 말이 어울리는 비주얼을 완성했다.

한편 임상아는 1996년 데뷔곡 ‘뮤지컬’로 큰 사랑을 받았다. 하지만 1998년 연예계 활동을 뒤로하고 미국 뉴욕으로 건너가 패션 디자이너로 과감한 도전에 나섰다. 이후 2001년 미국인 음반 프로듀서 제이미 프롭과 결혼해 딸 올리비아를 품에 안았지만, 약 10년간의 결혼 생활 끝에 이혼했다. 현재는 뉴욕에서 패션 디자이너이자 사업가로 활동하며 딸과 함께 일상을 공유하고 있다.

임상아는 딸과 함께 한국행을 앞두고 있는 것으로 알려졌다.

강경민 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
[ 내안의 AI 본성 분석 :
UNMASK ]
"기사를 읽는 동안 깨어난 당신의 숨겨진 페르소나를 AI가 스캔합니다."
기사 반응 MBTI 확인
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
임상아가 현재 뉴욕에서 하고 있는 주요 활동은?
인기기사
‘팬심 저격’ 정은채
레드카펫 수놓은 스타들의 우아한 자태
제니, ‘롤라팔루자’ 달군 압도적 퍼포먼스
정준원 ‘무성의’ 태도 논란에…공효진 “녹화 직후 진짜 토해” 남편 감쌌다

정준원 ‘무성의’ 태도 논란에…공효진 “녹화 직후 진짜 토해” 남편 감쌌다
비단뱀 뱃속서 숨진 채 발견된 남성… 주민들이 찾아내 시신 수습

비단뱀 뱃속서 숨진 채 발견된 남성… 주민들이 찾아내 시신 수습
“친동생을 성욕 해소 수단으로” 부모 외출한 틈 성폭행한 20대男… 실형 받자 ‘항소’

“친동생을 성욕 해소 수단으로” 부모 외출한 틈 성폭행한 20대男… 실형 받자 ‘항소’
“알고보니 친부가 외국인”…1년 키워놓고 또 보육원에 버렸다

“알고보니 친부가 외국인”…1년 키워놓고 또 보육원에 버렸다
57세 엄정화, 충격적인 신체나이 “점점 어려져”… 대체 뭐 먹나 보니

57세 엄정화, 충격적인 신체나이 “점점 어려져”… 대체 뭐 먹나 보니
“이 조미료 함부로 샀다간 큰일” 인기 제품인데 ‘발칵’…무슨 일?

“이 조미료 함부로 샀다간 큰일” 인기 제품인데 ‘발칵’…무슨 일?
“발끝이 저릿저릿? 가볍게 넘기지 마세요”…뜻밖의 ‘치명적 질환’ 경고

“발끝이 저릿저릿? 가볍게 넘기지 마세요”…뜻밖의 ‘치명적 질환’ 경고
가슴 커지면 더 빨라진다?…여자 사이클 뒤흔든 ‘브라 논란’

가슴 커지면 더 빨라진다?…여자 사이클 뒤흔든 ‘브라 논란’
“피 마시면 수명 늘어난다” 믿더니… 교회에 동물 사체 버리던 40대 英남성 체포

“피 마시면 수명 늘어난다” 믿더니… 교회에 동물 사체 버리던 40대 英남성 체포
인기 클릭
Weekly Best

  1. 50세 김준호, 아빠 된다… ♥김지민, 깜짝 임신 발표 “첫 시험관 성공”

    50세 김준호, 아빠 된다… ♥김지민, 깜짝 임신 발표 “첫 시험관 성공”

  2. 문근영, 결혼 발표 하루 만에 또 경사…7년 만에 ‘기쁜 소식’

    문근영, 결혼 발표 하루 만에 또 경사…7년 만에 ‘기쁜 소식’

  3. ‘86세’ 전원주, 33세 몸짱 트레이너 만나…“감동, 나 떨린다”

    ‘86세’ 전원주, 33세 몸짱 트레이너 만나…“감동, 나 떨린다”

  4. “손흥민 결혼설, 이번엔 진짜?”…왼손 약지에 ‘웨딩링’ 포착

    “손흥민 결혼설, 이번엔 진짜?”…왼손 약지에 ‘웨딩링’ 포착

  5. 성시경, 조현아와 캠핑 포착…“비밀연애 해도 안 들켜”

    성시경, 조현아와 캠핑 포착…“비밀연애 해도 안 들켜”
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
레드카펫 수놓은 스타들의 우아한 자태

레드카펫 수놓은 스타들의 우아한 자태

할리우드 스타들이 뉴욕의 밤을 화려하게 수놓았다.모니카 바바로, 칼럼 터너 등 영화 ‘원 나잇 온리’(One Night Only)의 주
할리우드 청춘 스타들의 화려한 레드카펫

할리우드 청춘 스타들의 화려한 레드카펫

할리우드 스타들이 28일(현지시간) 미국 캘리포니아주 컬버시티의 컬버 극장에서 열린 영화 ‘악마의 입’(The Devil’s Mouth