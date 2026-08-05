기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

스타요즘

‘도끼♥’ 이하이, 안타까운 소식 전했다…“법적 절차 진행”

입력 :2026-08-05 11:40:51
수정 :2026-08-05 11:40:51
이하이 인스타그램 캡처
이하이 인스타그램 캡처


가수 이하이의 월드 투어가 첫 공연을 불과 나흘 앞두고 전면 취소됐다. 이하이 측은 주최사가 대금을 지급하지 않고 공연 준비도 마치지 않은 채 일방적으로 취소를 통보했다며 법적 대응을 예고했다.

이하이 소속사 808 하이 레코딩스는 지난 4일 공식 계정을 통해 ‘이하이 앤드 808 하이 레코딩스 월드 투어 2026’의 모든 공연이 취소됐다고 밝혔다.

소속사에 따르면 투어 주최사 키노 화이트 투어링 코리아는 지난 2일 소속사 측에 전체 도시 공연 취소와 관객 환불 절차 개시를 통보했다.

소속사는 이번 취소가 이하이 측의 결정이나 귀책 사유로 발생한 것이 아니라고 강조했다.

소속사는 “공연 진행을 위해 지급 기한을 여러 차례 연장하고 계약상 의무 이행을 요청했으나 주최사는 대금 지급과 필요한 준비를 완료하지 않은 채 투어 취소를 통보했다”고 주장했다.

이하이는 오는 8일 싱가포르 공연을 시작으로 마닐라와 시드니, 방콕, 오클랜드 등 10개 도시를 순회할 예정이었다. 그러나 첫 공연을 나흘 앞두고 전 일정이 취소되면서 월드 투어를 기다려온 팬들의 아쉬움도 커지고 있다.

예매 티켓은 구매한 판매처를 통해 환불받을 수 있다. 구체적인 환불 일정과 방법은 각 티켓 판매처에서 확인해야 한다.

소속사는 “투어를 기다려주신 모든 분께 진심으로 사과드린다”며 “이번 사안에 대해서는 필요한 법적 절차를 진행할 예정”이라고 밝혔다.

온라인뉴스부
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
[ 내안의 AI 본성 분석 :
UNMASK ]
"기사를 읽는 동안 깨어난 당신의 숨겨진 페르소나를 AI가 스캔합니다."
기사 반응 MBTI 확인
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
이하이 월드 투어 취소의 주된 원인은?
인기기사
‘팬심 저격’ 정은채
레드카펫 수놓은 스타들의 우아한 자태
제니, ‘롤라팔루자’ 달군 압도적 퍼포먼스
정준원 ‘무성의’ 태도 논란에…공효진 “녹화 직후 진짜 토해” 남편 감쌌다

정준원 ‘무성의’ 태도 논란에…공효진 “녹화 직후 진짜 토해” 남편 감쌌다
비단뱀 뱃속서 숨진 채 발견된 남성… 주민들이 찾아내 시신 수습

비단뱀 뱃속서 숨진 채 발견된 남성… 주민들이 찾아내 시신 수습
“친동생을 성욕 해소 수단으로” 부모 외출한 틈 성폭행한 20대男… 실형 받자 ‘항소’

“친동생을 성욕 해소 수단으로” 부모 외출한 틈 성폭행한 20대男… 실형 받자 ‘항소’
57세 엄정화, 충격적인 신체나이 “점점 어려져”… 대체 뭐 먹나 보니

57세 엄정화, 충격적인 신체나이 “점점 어려져”… 대체 뭐 먹나 보니
‘모범 납세자’ 유재석에 “내년에 뵙겠다”…국세청 나선 이유

‘모범 납세자’ 유재석에 “내년에 뵙겠다”…국세청 나선 이유
“이 조미료 함부로 샀다간 큰일” 인기 제품인데 ‘발칵’…무슨 일?

“이 조미료 함부로 샀다간 큰일” 인기 제품인데 ‘발칵’…무슨 일?
가슴 커지면 더 빨라진다?…여자 사이클 뒤흔든 ‘브라 논란’

가슴 커지면 더 빨라진다?…여자 사이클 뒤흔든 ‘브라 논란’
유명 한국인 인플루언서, 日서 벤틀리 몰다 체포…‘쾅쾅쾅’ 치고 떠났다

유명 한국인 인플루언서, 日서 벤틀리 몰다 체포…‘쾅쾅쾅’ 치고 떠났다
“피 마시면 수명 늘어난다” 믿더니… 교회에 동물 사체 버리던 40대 英남성 체포

“피 마시면 수명 늘어난다” 믿더니… 교회에 동물 사체 버리던 40대 英남성 체포
인기 클릭
Weekly Best

  1. 50세 김준호, 아빠 된다… ♥김지민, 깜짝 임신 발표 “첫 시험관 성공”

    50세 김준호, 아빠 된다… ♥김지민, 깜짝 임신 발표 “첫 시험관 성공”

  2. 문근영, 결혼 발표 하루 만에 또 경사…7년 만에 ‘기쁜 소식’

    문근영, 결혼 발표 하루 만에 또 경사…7년 만에 ‘기쁜 소식’

  3. ‘86세’ 전원주, 33세 몸짱 트레이너 만나…“감동, 나 떨린다”

    ‘86세’ 전원주, 33세 몸짱 트레이너 만나…“감동, 나 떨린다”

  4. “손흥민 결혼설, 이번엔 진짜?”…왼손 약지에 ‘웨딩링’ 포착

    “손흥민 결혼설, 이번엔 진짜?”…왼손 약지에 ‘웨딩링’ 포착

  5. 성시경, 조현아와 캠핑 포착…“비밀연애 해도 안 들켜”

    성시경, 조현아와 캠핑 포착…“비밀연애 해도 안 들켜”
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
레드카펫 수놓은 스타들의 우아한 자태

레드카펫 수놓은 스타들의 우아한 자태

할리우드 스타들이 뉴욕의 밤을 화려하게 수놓았다.모니카 바바로, 칼럼 터너 등 영화 ‘원 나잇 온리’(One Night Only)의 주
할리우드 청춘 스타들의 화려한 레드카펫

할리우드 청춘 스타들의 화려한 레드카펫

할리우드 스타들이 28일(현지시간) 미국 캘리포니아주 컬버시티의 컬버 극장에서 열린 영화 ‘악마의 입’(The Devil’s Mouth