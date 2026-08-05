기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

스타요즘

조현아, 요요 왔다더니 다시 슬림해졌다…10kg 감량 비결 공개 [셀럽 건강]

입력 :2026-08-05 13:52:43
수정 :2026-08-05 13:52:43
사진=조현아 인스타그램 캡처
사진=조현아 인스타그램 캡처


그룹 ‘어반자카파’의 멤버 조현아가 한층 슬림해진 근황을 공개한 가운데 그가 실천했던 체중 감량 비법이 다시 화제다.

조현아는 지난 3일 자신의 인스타그램에 근황을 담은 여러 장의 사진을 게재했다. 공개된 사진 속에서 조현아는 몸매가 고스란히 드러난 세련된 회색 치마 정장을 착용하고 슬림한 몸매와 각선미를 자랑했다.

그는 최근 요요를 고백했던 터라 그의 체형 변화는 더욱 눈길을 사로잡았다. 그는 지난달 자신의 유튜브 채널 ‘조현아의 평범한 목요일 밤’에서 비만 치료제인 위고비를 약 3개월간 사용해 체중을 감량했으나, 이후 급격한 요요 현상을 겪었다고 털어놓은 바 있다. 당시 그는 “요즘 기사를 봤는지는 모르겠지만 ‘조현아 위고비를 뚫었다’ ‘조현아 위고비 이긴 방법은’ 이런 기사가 한창 많이 났다”며 요요 현상을 겪게 됐음을 밝혔다. 그러면서 ”약으로만 해결되는 것은 아니더라“고 솔직한 심경을 고백했다.

그는 꾸준한 운동과 건강한 식습관을 바탕으로 한 생활 습관 개선이 진정한 핵심임을 강조했다.

사진=조현아 인스타그램 캡처
사진=조현아 인스타그램 캡처


앞서 조현아는 과거 다수의 방송과 매체 인터뷰를 통해 단기간에 10㎏ 감량에 성공했던 자신만의 다이어트 비법을 공개해 화제를 모으기도 했다. 그는 한 패션지 인터뷰에서 “26일 만에 10㎏을 뺐다”며 홈트레이닝을 꾸준히 실천했다고 밝혔다. 이어 그는 “밖에 나가면 맛있는 게 너무 많아 집에서 운동해야겠다고 생각했다”며 “홈트레이닝을 습관처럼 숨 쉬듯이 했다”고 다이어트 비결을 전했다.

여기에 철저한 식단 관리도 성공의 핵심 요인이었다. 조현아는 감량 초기 3일 동안 미나리, 양배추, 삶은 채소 등 디톡스를 위한 음식을 섭취하며 몸속의 염분과 당분을 줄이고 혈당을 안정적으로 낮추는 데 집중했다고 설명했다.

이 같은 단기 디톡스 식단은 체내 부기를 빠르게 완화하고 폭식으로 망가진 식습관을 정돈하는 데 도움을 준다. 또 오후 6시 이후에는 일절 음식을 먹지 않는 방식으로 철저한 간헐적 단식을 실천하며 소화 기관에 휴식을 부여한다.

사진=‘얼루어 코리아’ 유튜브 캡처
사진=‘얼루어 코리아’ 유튜브 캡처


사진=‘얼루어 코리아’ 유튜브 캡처
사진=‘얼루어 코리아’ 유튜브 캡처


또한 연예계에서 소문난 주당으로 알려진 그는 “술을 마실 거라면 다른 열량 있는 음식 하나는 포기해야 한다”며 자신만의 현실적인 식단 원칙을 공개하기도 했다. 단순히 극단적으로 음식을 제한하기보다 하루 전체의 섭취 칼로리를 균형 있게 조절하고 영양의 균형을 맞추는 방식으로 지속 가능한 체중 관리를 이어갔다는 설명이다.

강경민 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
[ 내안의 AI 본성 분석 :
UNMASK ]
"기사를 읽는 동안 깨어난 당신의 숨겨진 페르소나를 AI가 스캔합니다."
기사 반응 MBTI 확인
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
조현아가 위고비 사용 후 겪은 현상은?
인기기사
‘팬심 저격’ 정은채
레드카펫 수놓은 스타들의 우아한 자태
제니, ‘롤라팔루자’ 달군 압도적 퍼포먼스
“친동생을 성욕 해소 수단으로” 부모 외출한 틈 성폭행한 20대男… 실형 받자 ‘항소’

“친동생을 성욕 해소 수단으로” 부모 외출한 틈 성폭행한 20대男… 실형 받자 ‘항소’
비단뱀 뱃속서 숨진 채 발견된 남성… 주민들이 찾아내 시신 수습

비단뱀 뱃속서 숨진 채 발견된 남성… 주민들이 찾아내 시신 수습
정준원 ‘무성의’ 태도 논란에…공효진 “녹화 직후 진짜 토해” 남편 감쌌다

정준원 ‘무성의’ 태도 논란에…공효진 “녹화 직후 진짜 토해” 남편 감쌌다
57세 엄정화, 충격적인 신체나이 “점점 어려져”… 대체 뭐 먹나 보니

57세 엄정화, 충격적인 신체나이 “점점 어려져”… 대체 뭐 먹나 보니
‘모범 납세자’ 유재석에 “내년에 뵙겠다”…국세청 나선 이유

‘모범 납세자’ 유재석에 “내년에 뵙겠다”…국세청 나선 이유
유명 한국인 인플루언서, 日서 벤틀리 몰다 체포…‘쾅쾅쾅’ 치고 떠났다

유명 한국인 인플루언서, 日서 벤틀리 몰다 체포…‘쾅쾅쾅’ 치고 떠났다
‘도끼♥’ 이하이, 안타까운 소식 전했다…“법적 절차 진행”

‘도끼♥’ 이하이, 안타까운 소식 전했다…“법적 절차 진행”
“이 조미료 함부로 샀다간 큰일” 인기 제품인데 ‘발칵’…무슨 일?

“이 조미료 함부로 샀다간 큰일” 인기 제품인데 ‘발칵’…무슨 일?
가슴 커지면 더 빨라진다?…여자 사이클 뒤흔든 ‘브라 논란’

가슴 커지면 더 빨라진다?…여자 사이클 뒤흔든 ‘브라 논란’
인기 클릭
Weekly Best

  1. 50세 김준호, 아빠 된다… ♥김지민, 깜짝 임신 발표 “첫 시험관 성공”

    50세 김준호, 아빠 된다… ♥김지민, 깜짝 임신 발표 “첫 시험관 성공”

  2. 문근영, 결혼 발표 하루 만에 또 경사…7년 만에 ‘기쁜 소식’

    문근영, 결혼 발표 하루 만에 또 경사…7년 만에 ‘기쁜 소식’

  3. ‘86세’ 전원주, 33세 몸짱 트레이너 만나…“감동, 나 떨린다”

    ‘86세’ 전원주, 33세 몸짱 트레이너 만나…“감동, 나 떨린다”

  4. “손흥민 결혼설, 이번엔 진짜?”…왼손 약지에 ‘웨딩링’ 포착

    “손흥민 결혼설, 이번엔 진짜?”…왼손 약지에 ‘웨딩링’ 포착

  5. 성시경, 조현아와 캠핑 포착…“비밀연애 해도 안 들켜”

    성시경, 조현아와 캠핑 포착…“비밀연애 해도 안 들켜”
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
레드카펫 수놓은 스타들의 우아한 자태

레드카펫 수놓은 스타들의 우아한 자태

할리우드 스타들이 뉴욕의 밤을 화려하게 수놓았다.모니카 바바로, 칼럼 터너 등 영화 ‘원 나잇 온리’(One Night Only)의 주
할리우드 청춘 스타들의 화려한 레드카펫

할리우드 청춘 스타들의 화려한 레드카펫

할리우드 스타들이 28일(현지시간) 미국 캘리포니아주 컬버시티의 컬버 극장에서 열린 영화 ‘악마의 입’(The Devil’s Mouth