기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

스타요즘

90년대 가요계 주역들, 어느새 학부형 됐다…추억의 스타들 재회

입력 :2026-08-05 15:24:22
수정 :2026-08-05 15:24:22
사진=에스더 인스타그램 캡처
사진=에스더 인스타그램 캡처


90년대 가요계를 이끈 주역들이 한자리에 모여 반가운 근황을 전했다.

가수 에스더는 최근 인스타그램에 “히트. 샵. 디바. 소호대로 20대를 화려하게 보냈던 우리가 어느새 학부형이 되어 아이들 고민을 나누게 될 줄이야”라며 “그래도 우리 참 각자의 자리에서 잘 살았다. 언제 봐도 좋은 건 역시 옛날 사람들인가 보다. 먼저 와서 아쉬웠으니 자세한 건 다음번에 또 만나서 나누는 걸로”라는 애정 어린 글과 함께 여러 장의 사진을 공개했다.

사진 속에는 1990년대와 2000년대 초반 가요계를 뜨겁게 달궜던 그룹 ‘샵’ 출신의 서지영을 비롯해 ‘소호대’ 출신 에스더, ‘디바’ 출신 이민경, ‘히트’ 출신 임유진까지 환한 미소를 지으며 다정한 포즈를 취하고 있다.

사진=에스더 인스타그램 캡처
사진=에스더 인스타그램 캡처


사진=에스더 인스타그램 캡처
사진=에스더 인스타그램 캡처


화려했던 청춘의 순간을 함께했던 동료들이 세월을 지나 다시 한자리에 모였다. 한때 대한민국 가요계를 이끌며 대중의 사랑을 받았던 이들은 이제 각자의 가정을 꾸리고 부모가 되어 또 다른 인생을 살아가고 있다. 1981년생인 서지영과 이민경·임유진, 1978년생 에스더까지 어느덧 40대가 된 이들은 변함없는 우정과 함께 성숙해진 근황을 전하며 팬들의 시선을 사로잡았다.

오랜만에 성사된 이들의 회동은 팬들에게 옛 추억을 떠올리게 하는 특별한 선물이 됐다.

강경민 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
[ 내안의 AI 본성 분석 :
UNMASK ]
"기사를 읽는 동안 깨어난 당신의 숨겨진 페르소나를 AI가 스캔합니다."
기사 반응 MBTI 확인
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
90년대 가요계를 이끌었던 가수들의 현재 상황은?
인기기사
‘미니스커트’ 김혜수, 완벽 각선미
‘팬심 저격’ 정은채
레드카펫 수놓은 스타들의 우아한 자태
“친동생을 성욕 해소 수단으로” 부모 외출한 틈 성폭행한 20대男… 실형 받자 ‘항소’

“친동생을 성욕 해소 수단으로” 부모 외출한 틈 성폭행한 20대男… 실형 받자 ‘항소’
비단뱀 뱃속서 숨진 채 발견된 남성… 주민들이 찾아내 시신 수습

비단뱀 뱃속서 숨진 채 발견된 남성… 주민들이 찾아내 시신 수습
57세 엄정화, 충격적인 신체나이 “점점 어려져”… 대체 뭐 먹나 보니

57세 엄정화, 충격적인 신체나이 “점점 어려져”… 대체 뭐 먹나 보니
‘모범 납세자’ 유재석에 “내년에 뵙겠다”…국세청 나선 이유

‘모범 납세자’ 유재석에 “내년에 뵙겠다”…국세청 나선 이유
‘도끼♥’ 이하이, 안타까운 소식 전했다…“법적 절차 진행”

‘도끼♥’ 이하이, 안타까운 소식 전했다…“법적 절차 진행”
유명 한국인 인플루언서, 日서 벤틀리 몰다 체포…‘쾅쾅쾅’ 치고 떠났다

유명 한국인 인플루언서, 日서 벤틀리 몰다 체포…‘쾅쾅쾅’ 치고 떠났다
가슴 커지면 더 빨라진다?…여자 사이클 뒤흔든 ‘브라 논란’

가슴 커지면 더 빨라진다?…여자 사이클 뒤흔든 ‘브라 논란’
11살 딸 성폭행당하자 SNS서 딸 행세한 아버지…범인 유인해 총 쐈다

11살 딸 성폭행당하자 SNS서 딸 행세한 아버지…범인 유인해 총 쐈다
“투자만 받고 도망”…K아이돌 데뷔 직전 잠적한 日 연습생, 검찰 송치

“투자만 받고 도망”…K아이돌 데뷔 직전 잠적한 日 연습생, 검찰 송치
인기 클릭
Weekly Best

  1. 50세 김준호, 아빠 된다… ♥김지민, 깜짝 임신 발표 “첫 시험관 성공”

    50세 김준호, 아빠 된다… ♥김지민, 깜짝 임신 발표 “첫 시험관 성공”

  2. 문근영, 결혼 발표 하루 만에 또 경사…7년 만에 ‘기쁜 소식’

    문근영, 결혼 발표 하루 만에 또 경사…7년 만에 ‘기쁜 소식’

  3. ‘86세’ 전원주, 33세 몸짱 트레이너 만나…“감동, 나 떨린다”

    ‘86세’ 전원주, 33세 몸짱 트레이너 만나…“감동, 나 떨린다”

  4. “손흥민 결혼설, 이번엔 진짜?”…왼손 약지에 ‘웨딩링’ 포착

    “손흥민 결혼설, 이번엔 진짜?”…왼손 약지에 ‘웨딩링’ 포착

  5. 성시경, 조현아와 캠핑 포착…“비밀연애 해도 안 들켜”

    성시경, 조현아와 캠핑 포착…“비밀연애 해도 안 들켜”
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
레드카펫 수놓은 스타들의 우아한 자태

레드카펫 수놓은 스타들의 우아한 자태

할리우드 스타들이 뉴욕의 밤을 화려하게 수놓았다.모니카 바바로, 칼럼 터너 등 영화 ‘원 나잇 온리’(One Night Only)의 주
할리우드 청춘 스타들의 화려한 레드카펫

할리우드 청춘 스타들의 화려한 레드카펫

할리우드 스타들이 28일(현지시간) 미국 캘리포니아주 컬버시티의 컬버 극장에서 열린 영화 ‘악마의 입’(The Devil’s Mouth