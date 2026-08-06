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손석구, 직장인들 틈에 자연스럽게…“출근은 도보가 제맛” [SNS★샷]

입력 :2026-08-06 09:32:27
수정 :2026-08-06 09:32:27
사진=손석구 인스타그램 캡처
사진=손석구 인스타그램 캡처


배우 손석구가 도심 속 평범한 출근길 풍경을 담은 소탈한 셀카를 공개했다.

지난 5일 손석구는 자신의 인스타그램에 “출근은 도보가 습하고 제맛”이라는 멘트와 함께 햇빛이 내리쬐는 도심 인도 위를 걷는 모습을 촬영한 사진을 게재했다. 공개된 사진 속에서 그는 위에서 아래로 내려다보는 ‘항공샷’ 구도를 활용해 일상의 한 장면을 포착해 전했다.

사진 속 손석구는 화려한 스타의 모습이 아닌 볼캡 모자와 이어폰을 착용하고 선글라스를 낀 편안한 차림으로 거리를 걷고 있다.

백팩을 메고 도보로 이동 중인 그의 발아래로 펼쳐진 보도블록과 맨홀 뚜껑, 지나치는 보행자들의 자취가 고스란히 담겨 바쁜 도심 속 직장인들의 출근 풍경과 자연스럽게 어우러졌다.

사진=손석구 인스타그램 캡처
사진=손석구 인스타그램 캡처


한편 손석구는 2016년 영화 ‘블랙스톤’을 통해 데뷔했다. 이후 TV와 스크린을 오가며 독보적인 캐릭터 소화력과 개성 있는 연기 스펙트럼으로 대중에게 강렬한 인상을 남겨왔다.

차기작으로 넷플릭스 새 시리즈 드라마 ‘로드’와 영화 ‘너와 함께라면’의 출연을 최종 확정 지으며 열일 행보를 예고했다. ‘로드’에서는 일본의 실력파 배우 나가야마 에이타와 호흡을 맞추며 글로벌 시청자들을 만날 예정이며, 영화 ‘너와 함께라면’에서는 배우 박보영과 신선한 조합으로 기대를 모으고 있다.

강경민 기자
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