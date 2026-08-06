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지예은 “한예종 붙고 천재인 줄”…그 시절 ‘청순 미모’에 깜짝

입력 :2026-08-06 16:20:22
수정 :2026-08-06 16:20:22
사진=온라인 커뮤니티 캡처
사진=온라인 커뮤니티 캡처


배우 지예은이 최근 한국예술종합학교(한예종) 입학 당시를 회상한 가운데, 합격 당시의 청순한 미모도 다시 주목받고 있다.

지난 5일 유튜브 채널 ‘오키키ㅇㅋㅋ’에는 ‘30대들의 으른 연애’라는 제목의 흥미로운 영상 한 편이 게재됐다. 공개된 영상 속에서 지예은은 20대와 30대의 차이점에 대해 이야기를 하던 중 대학 시절의 일화를 전했다.

그는 20대 시절을 떠올리며 “20대 때 더 재밌게 놀았던 것 같다. 어쨌든 한예종은 예술학교니까 망나니처럼 놀았다. 수업 시간에 다 같이 막걸리를 마시러 나가기도 했다”고 유쾌하게 회상했다. 이어 “30대가 되니까 눈치도 많이 보이고 체면을 차리다 보니 오히려 막힌 느낌이다. 되게 자중하는 느낌”이라고 전했다.

사진=유튜브 ‘오키키ㅇㅋㅋ’ 캡처
사진=유튜브 ‘오키키ㅇㅋㅋ’ 캡처


그는 “20대 초반에는 원하는 대학에 붙고 ‘역시 난 천재야’라고 생각했다”고 당시의 솔직한 마음을 전했다.

과거 그는 한 인터뷰를 통해 단기간의 짧은 준비를 거쳐 한예종에 합격했던 놀라운 일화를 밝힌 바 있다. 오랫동안 피아노를 전공했던 그는 고등학교 2학년 무렵 연기 학원에 다니던 친구를 따라갔다가 연기에 대한 흥미를 느끼게 됐고, 이후 본격적인 입시 준비에 돌입해 단기간에 한예종에 합격했다.

당시 한예종 입시의 엄격한 기준에 대해 지예은은 “한예종은 민낯으로 시험을 봐야 한다. 3차까지 화장 검사를 한다”고 설명했다. 소셜미디어(SNS)와 온라인 커뮤니티 등을 통해 공개된 지예은의 대학 시절 사진에는 지금과 다를 바 없는 뽀얀 피부와 청순한 외모가 돋보인다.

사진=MBN·채널S ‘전현무계획2’ 캡처
사진=MBN·채널S ‘전현무계획2’ 캡처


사진=온라인 커뮤니티 캡처
사진=온라인 커뮤니티 캡처


당시 공개된 대학 시절 사진 속 지예은은 긴 생머리와 수수한 스타일로 청순한 분위기를 자아내며 “한예종에 합격할 만했다”는 감탄을 자아냈다.

하지만 동기들이 먼저 작품에 캐스팅되고 TV에 나오는 모습을 보며 자괴감과 마주하기도 했다. 그는 “동기들이 드라마에 캐스팅돼 TV에 나오면 TV도 못 틀겠더라. 나는 아직 아르바이트하고 있었으니까 자존감이 많이 내려갔다”며 “그래도 일하면서 다시 자존감을 되찾았다”고 덧붙이며 묵묵히 내공을 쌓으며 버텨 온 시간을 고백했다.

사진=지예은 인스타그램 캡처
사진=지예은 인스타그램 캡처


강경민 기자
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